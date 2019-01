Rozpoczynamy procedurę zmierzającą do wszczęcia sporu zbiorowego - powiedział w czwartek dziennikarzom prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz po posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP.

Zdjęcie Prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej w przerwie posiedzenia Zarządu Głównego ZNP w Warszawie /Paweł Supernak /PAP

"Od 10 stycznia, a więc od dzisiaj, rozpoczynamy procedurę zmierzającą do wszczęcia sporu zbiorowego. To jest początek realizacji ustawy o sporach zbiorowych, zobowiązuje wszystkie ogniwa związkowe, w ramach sporu zbiorowego, do wystąpienia w terminie do 8 lutego 2019 r. do pracodawców z żądaniem podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia" - poinformował Broniarz na briefingu po posiedzeniu ZG ZNP.

"Harmonogram, termin i datę protestu pozostawiam do wiadomości Związkowi Nauczycielstwa Polskiego" - dodał.

Wcześniej w czwartek Zarząd Główny ZNP uczestniczył w spotkaniu z minister edukacji narodowej Anną Zalewską w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", dotyczącym wynagrodzeń nauczycieli. Zaraz po tym spotkaniu Broniarz powiedział dziennikarzom, że "MEN zmarnowało czas, bo skoro zadeklarowało, że ma pewne propozycje do przedstawienia środowisku nauczycielskiemu, to na to liczyliśmy".

"Niestety po raz kolejny pani minister poza pustosłowie i taką czczą demagogię niestety nie wyszła, więc nie pozostaje nam nic innego, jak skorzystać z uprawnień leżących po stronie związków zawodowych, realizując ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" - dodał.

Z kolei minister edukacji powiedziała dziennikarzom, że przedstawiła związkowcom kilka propozycji liczonych w setkach milionów złotych. Jak mówiła, chodzi o jednorazowy dodatek na start dla nauczycieli stażystów, rozszerzenie na wszystkich nauczycieli niezależnie od stopnia awansu możliwości uzyskania dodatku dla wyróżniających się nauczycieli i rozwiązanie dotyczące problemu tzw. godzin pokarcianych.