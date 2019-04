Broniarz: Rząd stwarza jeszcze większe zagrożenie

Rząd, próbując ratować sytuację, stwarza jeszcze większe zagrożenie, kłopoty uczniom, nauczycielom i dyrektorom, samemu umywając ręce – ocenił prezes ZNP Sławomir Broniarz, komentując rządową propozycję zmian w Prawie oświatowym.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd zajmie się projektem ustawy przewidującej, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach organowi prowadzącemu.

Broniarz w TVN24 przypomniał, że już 10 stycznia ZNP rozpoczął procedurę zmierzającą do wszczęcia sporu zbiorowego. Zdaniem szefa ZNP rząd nie docenił determinacji środowiska nauczycieli.

"Dzisiaj nie mamy ani stanu zagrożenia, ani klęski żywiołowej, ani żadnej innej sytuacji nadzwyczajnej, która by powodowała, że rząd w takim ekspresowym tempie w ciągu jednego dnia, bez jakichkolwiek konsultacji z partnerami społecznymi - do której jest zobowiązany, bo jest to przedłożenie rządowe - wprowadza przepisy prawa, które dotyczą prawie 400 tys. uczniów" - powiedział szef ZNP.

"Pytanie, co (rząd) robił 10 stycznia albo 4 marca, skoro dzisiaj musi sięgać po takie lex specialis" - dodał.

Komentując propozycję rządu, Broniarz pytał, "co w sytuacji, kiedy dyrektor szkoły będzie musiał dokumentację szkolną, arkusze ocen, całe to oprzyrządowanie spersonalizowane oddać w ręce osoby, która nie jest do tego uprawniona, bo obowiązuje choćby ustawa RODO? Jakie kompetencje ma urzędnik, który nie ma żadnego przygotowania pedagogicznego, tudzież nie ma żadnego doświadczenia, dorobku, żadnych kwalifikacji do tego, żeby komukolwiek wystawić ocenę?".

"Wydaje mi się, że rząd, próbując ratować sytuację, stwarza jeszcze większe zagrożenie, jeszcze większe kłopoty w tym zakresie, samym uczniom, nauczycielom i dyrektorom, samemu umywając ręce. Bo to dyrektor szkoły, niestety, będzie musiał konsumować wszelkiego rodzaju protesty rodziców, będąc w tej całej sytuacji Bogu ducha winnym" - powiedział Broniarz.