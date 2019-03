Jestem w stałym kontakcie z komendantem polskiej policji w sprawie uprowadzenia w Białymstoku Amelki z jej matką - napisał w czwartek na Twitterze szef MSWiA Joachim Brudziński. Jak dodał "będziemy dożyć do szybkiego zatrzymania sprawców".

Jak informowała wcześniej policja, do porwania doszło w czwartek podczas spaceru 25-latki z córką i babcią dziecka. W pewnym momencie podjechał do nich samochód, z którego wybiegło dwóch mężczyzn w kominiarkach. Napastnicy wciągnęli do samochodu dziecko i jego matkę, po czym odjechali. W związku ze zdarzeniem został uruchomiony system Child Alert - przekazała policja.

"Pomimo obecności na Radzie JHA jestem w stałym kontakcie z komendantem polskiej policji w sprawie uprowadzenia 4-letniej Amelki w Białymstoku z jej matką. Wdrożyliśmy procedurę Child Alert i zapewniam, że wraz z innymi służbami będziemy dążyć do szybkiego zatrzymania sprawców" - napisał Brudziński na Twitterze.

Minister przebywa obecnie w Brukseli. W czwartek rozpoczęło się tam dwudniowe posiedzenie rady UE ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (JHA).