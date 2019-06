- Często obserwujemy sytuacje, w których korporacje próbują narzucać totalitaryzm politycznej poprawności. Państwa narodowe, a przede wszystkim Polska, nie może być wobec tego bezbronna - powiedział Joachim Brudziński, eurodeputowany PiS w rozmowie z dziennikarzem wPolityce.pl. W ten sposób skomentował sprawę pracownika IKEI, który - według mediów - został zwolniony z pracy za poglądy.

Zdjęcie Joachim Brudziński /Reporter

W mediach opisany został przypadek pracownika IKEI, który miał stracić pracę, kiedy sprzeciwił się "zmuszaniu pracowników sklepu do udziału w akcjach promujących ruch LGBT". Argumentując swoje stanowisko, mężczyzna miał powoływać się na swoją wiarę i cytować fragmenty Starego i Nowego Testamentu.



Do tej sprawy odniósł się w rozmowie wPolityce.pl Joachim Brudziński, eurodeputowany PiS, były szef MSWiA.



- Często obserwujemy sytuacje, w których korporacje próbują narzucać totalitaryzm politycznej poprawności. Państwa narodowe, a przede wszystkim Polska, nie może być wobec tego bezbronna. Należy dołożyć wszelkich starań, aby obywatele nie byli bezbronni w zderzeniu z ponadnarodowymi korporacjami. Państwo powinno reagować tak, jak dziś reaguje po skandalicznej i uderzającej w prawa pracownicze decyzji IKEI wobec pracownika dyskryminowanego za przekonania religijne i za odmowę udziału w akcjach afirmacyjnych wobec środowisk LGBT - powiedział Joachim Brudziński.



Przypomnijmy, że - po informacji w mediach - Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zajął się sprawą pracownika zwolnionego ze względu na jego poglądy związane z wyznawaną religią.



Odniósł się też do tego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który poinformował w piątek, że zleci prokuraturze zbadanie sprawy pracownika IKEI, który miał zostać zwolniony z pracy z powodu swoich poglądów religijnych. - Gdyby się to potwierdziło, jest to rzecz absolutnie skandaliczna - podkreślił Ziobro.