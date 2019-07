Jest szansa, że Senat nie odrzuci uchwalonej przez posłów poprawki do ustawy o świadczeniu "500 plus" dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Joachim Brudziński, europodeputowany i szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w kampanii przed wyborami parlamentarnymi, mówił w "Salonie politycznym" Trójki, że teraz wszystko zależy od senatorów.

Zdjęcie Joachim Brudziński /Wojciech Stróżyk /Reporter

Zgodnie z pierwotnym projektem przyjętej wczoraj przez Sejm ustawy, o dodatek w wysokości 500 zł mogliby się ubiegać dorośli, którzy mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub które otrzymują świadczenia nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca tego roku wynosi ona 1100 zł brutto.

Poprawka wniesiona przez klub Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska stanowi, że do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.



"Zawsze była wola wspierania niepełnosprawnych"

Joachim Brudziński zapowiedział, że senatorowie PiS przeanalizują nowy kształt ustawy i podejmą decyzję w sprawie zatwierdzenia bądź odrzucenia zmiany.

"Ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz lidera partii Jarosława Kaczyńskiego, zawsze była wola wspierania niepełnosprawnych, ale chcemy kierować się zasadami wiarygodności i odpowiedzialności. Dlatego przeanalizujemy te wyliczenia, bo te kwoty - w skali całego budżetu - są znaczące" - dodał europoseł PiS.

Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński ma nadzieję, że senatorowie zaakceptują poprawkę jego klubu. Jego zdaniem, kryterium dochodowe w kwestii świadczeń dla niepełnosprawnych jest czymś niewłaściwym.



Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta powiedział w Trójce, że zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych było w programie wyborczym zarówno Andrzeja Dudy, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył, że prezydent jest bardzo wrażliwy, jeśli chodzi o sprawy społeczne, w szczególności kwestię osób niepełnosprawnych.

"Cieszymy się, jeśli takie ustawy są procedowane i chcielibyśmy, aby ta pomoc trafiała do jak najszerszego kręgu adresatów. Tak, by osoby niepełnosprawne odczuły realne wsparcie" - dodał Paweł Mucha.

Dwóch posłów było przeciw

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z poprawką głosowało 428 posłów, dwóch było przeciw, żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu.



Koszty obsługi wypłaty nowego świadczenia oraz koszty obsługi składanych o świadczenie wniosków finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W projekcie ustawy przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki temu funduszowi przez Fundusz Pracy.

Ustawa, jeśli przejdzie cały proces legislacyjny, wejdzie w życie 1 października tego roku.