"Byliśmy zgodni, że Platforma potrzebuje nowego zastrzyku energii, zespołu ludzi zaangażowanych i widzących potrzebę zmian" - powiedział Borys Budka, poseł PO i kandydat na szefa partii po spotkaniu z Donaldem Tuskiem.

Zdjęcie Borys Budka /Michał Dyjuk /Agencja FORUM

Budka rozmawiał z byłym szefem Rady Europejskiej oraz obecnym przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w cztery oczy przez prawie godzinę. Do spotkania doszło, jak informuje portal 300Polityka, przy okazji rozmowy szefów grup parlamentarnych EPP z nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Budka nie ukrywa jednak, że wykorzystał wyjazd do Brukseli na rozmowę z Tuskiem o bieżącej polityce w Polsce. Jak mówi, były premier pytał go o kwestie związane z wyłonieniem kandydata na prezydenta, a także o wybory nowego szefa Platformy, do których ma dojść na początku roku.



Budka jest jednym z poważnych kandydatów do rywalizacji o przywództwo w partii z Grzegorzem Schetyną, którego "szorstka przyjaźń" z Tuskiem jest znana od dawna.

W ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla TVN24, były szef rady Europejskiej mówił, że "władzę (w partii) się bierze, o władzę się walczy. Ludzie nie oddają władzy tak po prostu z dobroci serca".





Budka przyznał z kolei, że "jest gotowy, aby wziąć udział w wyborach". Natomiast Bogdan Zdrojewski, inny kandydat na przewodniczącego partii, twierdzi, że będzie "na pewno lepszym przywódcą PO niż Grzegorz Schetyna".