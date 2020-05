Posłowie Platformy Obywatelskiej nieoczekiwanie pojawili się na konferencji prasowej resortu zdrowia. W odpowiedzi wiceminister Janusz Cieszyński odczytał SMS od... Sławomira Neumanna z PO. W rozmowie z Interią Neumann tłumaczy tę korespondencję.

Zdjęcie Sławomir Nitras z lewej i Janusz Cieszyński z prawej /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Resort zdrowia regularnie organizuje konferencje, na których informuje o stanie epidemii. Na środowej (20 maja) nieoczekiwanie pojawili się posłowie Platformy Obywatelskiej - Sławomir Nitras i Marcin Kierwiński. Mówili o kupnie wadliwych maseczek za pięć mln złotych od znajomego rodziny Szumowskich.

Reklama

- Jak można być takim człowiekiem, żeby w czasie epidemii, kiedy lekarze, pielęgniarki walczą o to, żebyśmy przetrwali, zarabiać na epidemii. Jak podłym trzeba być człowiekiem. Jak można w takiej chwili wykorzystywać tę sytuację do robienia prywatnych interesów jakichś kolegów narciarzy. Wy powinniście być święci, jak żona cezara - mówił Sławomir Nitras. - Kupił pan za pięć milionów złotych maseczki, które są do niczego niepotrzebne - dodał.

- Pan kłamie - odpowiadał wiceminister Janusz Cieszyński i przeczytał publicznie korespondencję od Sławomira Neumanna z PO. Polityk pytał, czy można przyspieszyć certyfikację maseczek. Pytał ze względu na znajomego, który mógł je sprowadzić z Chin. Cieszyński polecił, żeby kontaktować się z nim za pośrednictwem maila.

Zdjęcie Posłowie PO na konferencji wiceministra zdrowia / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Neumann potwierdza autentyczność wiadomości

W rozmowie z Interią Neumann potwierdza, że korespondencja ujawniona przez wiceministra zdrowia była prawdziwa. - Na początku pandemii jeden z przedsiębiorców ode mnie z miasta, ze Starogardu (Gdańskiego - red.), który na co dzień zajmuje się m.in. odzieżą roboczą i ochroną zwrócił się z problemem, że uzyskanie certyfikatu na maseczki sprowadzane z Chin trwa 90 dni. Pytał, czy jest możliwość wykorzystania jakiejś szybkiej ścieżki certyfikowania - przekazał nam polityk PO.

Jak mówi nam Neumann, jego znajomy ściągnął maseczki i przez miesiąc zdobył certyfikat. - Nikt z Ministerstwa Zdrowia nie kupował tych maseczek od niego - usłyszeliśmy. Po co Janusz Cieszyński ujawnił tę korespondencję? - dopytujemy polityka Platformy. Sławomir Neumann odpowiada: - Próbują się ratować.

Polityk PO uważa, że problemem nie jest wymiana korespondencji, a sprawdzanie maseczek.

JSZ