IMGW wydał w środę ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu dla południowo-wschodniej części kraju.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami obowiązuje we wschodniej części Małopolski, na całym Podkarpaciu oraz południowej części Lubelszczyzny. Prognozowana wysokość opadów może wynieść miejscami od 30 mm do 65 mm. Początkowo mogą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h.

Pierwszy stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dotyczy północnej części Lubelszczyzny. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Ich wysokość może wynieść od 15 do 25 mm, lokalnie do 30 mm.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni, a jeśli jest to możliwe, należy zostać w domu.

Jeżeli jednak podczas burzy jesteśmy poza domem, trzeba jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Należy też pozostać w samochodzie, jeżeli jesteśmy akurat w podróży. RCB wyjaśnia, że samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie, trzeba rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów. Chodzi o to, aby w razie uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy osobom porażonym.

RCB przestrzega przy tym, że występujący podczas burz silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należy się przygotować na przerwy w dostawie prądu. Ze względu na intensywne opady deszczu mogą wystąpić także lokalne podtopienia.

400 interwencji straży podczas minionej doby

Strażacy interweniowali 415 razy w związku z usuwaniem skutków zdarzeń atmosferycznych - poinformował w środę rzecznik komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak.

W związku z silnym wiatrem i opadami deszczu, strażacy interweniowali w ciągu minionej doby 415 razy. Najwięcej zgłoszeń - 314 dotyczyło skutków silnego wiatru. 97 interwencji było związanych z opadami deszczu, a cztery dotyczyły przyboru wód.

Strażacy najczęściej wyjeżdżali na Lubelszczyźnie - odnotowano 172 interwencje. Na Ziemi Świętokrzyskiej 81 razy i na Śląsku 74.

