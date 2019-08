Około 615 interwencji odnotowali strażacy od środy do czwartku rano w związku z sytuacją pogodową, w tym burzami, które przeszły nad Polską. Najwięcej zdarzeń - 200 - miało miejsce w Zachodniopomorskiem - poinformował w czwartek rzecznik KGP PSP st. bryg. Paweł Frątczak.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /LUKASZ SOLSKI /East News

Jak poinformował Frątczak, w środę strażacy odnotowali ok. 600 interwencji związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych, a do godz. 6 rano w czwartek - 15. Najwięcej, w województwie zachodniopomorskim - ok. 200 razy, w woj. wielkopolskim - 92, w woj. pomorskim - 67, w woj. małopolskim - 64, w woj. kujawsko-pomorskim - 56.

W związku z sytuacją pogodową uszkodzonych zostało 20 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

W województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w mieście Dobrzelin konar drzewa spał na motocyklistę. Ranny został przewieziony do szpitala.

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami mieszkańców niemal całej Polski. Na południu kraju mogą wystąpić burze z gradem.