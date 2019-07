Burze z gradem nad Polską. IMGW ostrzega

W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla wszystkich powiatów woj. podlaskiego.

Zdjęcie Burze nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia / Arkadiusz Ziolek /East News

W czasie burz na tym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami może też padać grad.

IMGW ostrzega, że wyładowania atmosferyczne mogą mieć miejsce od godz. 13.30 do godz. 21.30. Ryzyko pojawienia się burz wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w tym obszarze, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów IMGW.

