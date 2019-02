Buzek i Frasyniuk o Janie Olszewskim

Były premier Jerzy Buzek i Władysław Frasyniuk specjalnie dla Interii skomentowali sylwetkę byłego premiera Jana Olszewskiego, który zmarł w ub. tygodniu.

Zdjęcie Jan Olszewski /Piotr Gromadzyk /Reporter

"Premier Jan Olszewski to bardzo znacząca postać z czasów Solidarności. Odegrał ważną rolę, broniąc ludzi, którzy musieli mierzyć się z zagrożeniami związanymi z systemem panującym w PRL" - powiedział Jerzy Buzek. Dodał, że mecenas Jan Olszewski był jedną z nielicznych osób, które broniły prawa do wypowiadania się, do wolnego słowa i możliwości manifestowania swoich poglądów.

"Jako premier zawsze myślał o interesie publicznym, o tym, co jest najważniejsze dla Polski - unikał podporządkowywania interesu publicznego wąskiemu interesowi partii, której przewodził. Tej zasady przestrzegał przede wszystkim" - dodał były premier.



Odważny obrońca

Władysław Frasyniuk wspomina natomiast o pierwszym spotkaniu z Janem Olszewskim w trakcie karnawału Solidarności oraz okresie procesu politycznego w Gdańsku, kiedy razem współpracowali.



"Był jednym z najodważniejszych obrońców politycznych. Jego wystąpienia były porywające, wręcz ośmieszał władze. Mój szacunek do niego sięgał wtedy zenitu, wydaje mi się, że to był najlepszy okres w jego i moim życiu" - skomentował Frasyniuk, jednocześnie zauważając, że niezależenie od dzielących ich różnic, tak Jan Olszewski zostanie zapamiętany przez niego jako odważny, inteligentny obrońca, którego wystąpienia dawały nadzieję.

"Nie zgadzałem się z poglądami mecenasa Olszewskiego w latach 90-tych, wydaje mi się, że jemu także trudno było się odnaleźć w tej rzeczywistości. Wywodził się przecież z tradycji socjalistycznej, odwołującej się do przedwojennego PPS, a jego politycznymi przyjaciółmi byli konserwatyści" - powiedział Władysław Frasyniuk.