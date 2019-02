10 pacjentów zarażonych wirusem świńskiej grypy przebywa w szpitalu im. A. Jurasza w Bydgoszczy - informuje "Express Bydgoski".

O trudnej sytuacji w szpitalu "Express Bydgoski" poinformował jeden z czytelników. Był zaniepokojony tym, że w placówce przebywają pacjenci zarażeni wirusem świńskiej grypy.



Dziennikarze gazety skontaktowali się z rzeczniczką prasową szpitala, która potwierdziła te informacje.



"Na dzień dzisiejszy (15 lutego) w szpitalu przebywa 10 pacjentów z rozpoznanym wirusem grypy AH1N1. Zaznaczam, że są to pacjenci, którzy już w ciężkim stanie z objawami grypy trafili do szpitala lub pacjenci przyjęci planowo, ale z objawami grypy już przy przyjęciu do szpitala. Nie mamy zarażeń tzw. wewnątrzszpitalnych. Chorzy pacjenci są izolowani oraz podawane są im odpowiednie leki" - odpowiedziała gazecie Marta Laska, rzecznik szpitala.

W szpitalu, od 5 lutego do odwołania, obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.



