Była posłanka PiS Bernadeta Krynicka wróciła do pracy w szpitalu. Będzie dyrektorem?

Po tym jak nie dostała się do Sejmu w ostatnich wyborach, Bernadeta Krynicka, była posłanka PiS, wróciła do pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Na stanowisko kierownicze.

Zanim została posłanką w 2015 roku, Krynicka była w szpitalu pielęgniarką oddziałową. Teraz została kierownikiem Działu Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych i - jak podaje "Rzeczpospolita" - nie wyklucza, że wystartuje w konkursie na dyrektora placówki.

W jaki sposób była posłanka zaczęła z powrotem pracę w szpitalu?

W rozmowie z Radiem Białystok dyrektor Mariusz Obrycki stwierdził: "Można powiedzieć, że to nie nowy, tylko doświadczony pracownik szpitala. Pani Krynicka, po urlopie bezpłatnym, po zakończeniu kadencji wróciła do swojego zakładu pracy. I w związku z tym nastąpiła zmiana stanowiska. Tak, był konkurs, aczkolwiek to jest tak naprawdę tylko przesunięcie pracownika i oddelegowanie go do innego działu" - powiedział Obrycki.