Około 150 byłych działaczy Nowoczesnej - którzy w piątek opuścili szeregi tego ugrupowania - dołączyło do nowo powstałej partii Ryszarda Petru i Joanny Scheuring-Wielgus - Teraz!. Według źródeł PAP w najbliższym czasie może dojść do kolejnych transferów między partiami.

Zdjęcie Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus /Bartłomiej Zborowski /PAP

W piątek około 200 działaczy Nowoczesnej z regionu podkarpackiego złożyło rezygnacje z członkostwa w partii; doprowadziło to do likwidacji struktur Nowoczesnej na Podkarpaciu. Jak wskazywano, powodem masowych odejść był fakt, że realizacja idei Koalicji Obywatelskiej w kampanii przed wyborami samorządowymi "nie miała nic wspólnego z partnerstwem dwóch ugrupowań". Samorządowcy ocenili, że na Podkarpaciu Koalicję Obywatelską "w pełni zdominowała Platforma Obywatelska, spychając Nowoczesną do roli dodatku o marginalnym znaczeniu dla całego projektu".

Była już szefowa podkarpackich struktur Nowoczesnej Anna Skiba przekazała PAP, że około 150 byłych działaczy Nowoczesnej, którzy w piątek opuścili szeregi tego ugrupowania, dołączyło do nowej partii Ryszarda Petru - Teraz!.

Skiba wyraziła nadzieję, że partia Ryszarda Petru i Joanny Scheuring-Wielgus odpowie na oczekiwania i spełni idee byłych działaczy Nowoczesnej, którzy - jak podkreśliła - w Koalicji Obywatelskiej byli zmarginalizowani. "Nie jesteśmy niezadowoleni z bycia w Nowoczesnej, czy z rządów pani Katarzyny Lubnauer, bo bardzo ją cenimy. Nasze odejście wynikało z faktu, że koalicja z PO na Podkarpaciu się nie sprawdziła" - podkreśliła.

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł we władzach nowopowstałej partii Ryszarda Petru, w najbliższym czasie może dojść do kolejnych transferów między Nowoczesną a Teraz!. Mówi się o ponad stu działaczach z dwóch województw.

W sobotę byli politycy Nowoczesnej, Ryszard Petru oraz Joanna Scheuring-Wielgus powołali Teraz! - nowe ugrupowanie polityczne, którego filarami mają być gospodarka i społeczeństwo. Petru i Scheuring-Wielgus zapowiedzieli start w przyszłorocznych wyborach zarówno do europarlamentu, jak i polskiego parlamentu. Politycy podkreślają, że widzą możliwość współpracy z Koalicją Obywatelską, ale nie zamierzają do niej wstępować. 9 grudnia odbędzie się konwencja założycielska Teraz!. Dotychczas, jak dowiedziała się PAP, udział w niej zadeklarowało 470 osób.