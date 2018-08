Były premier: Kaczyński powinien wybaczyć Wałęsie

​"Lech Wałęsa zawdzięcza swoją prezydenturę braciom Kaczyńskim" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" były premier Jan Olszewski. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński powinien zakończyć konflikt z Lechem Wałęsą i "wybaczyć" byłemu prezydentowi.

"Kaczyńscy mocno angażowali się w to, aby Wałęsa został głową państwa. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu, blisko współpracowali, godzinami rozmawiali" - przypomniał były premier. "Wałęsa zawdzięcza swoją prezydenturę w dużej mierze Jarosławowi Kaczyńskiemu, który zresztą został u niego szefem Kancelarii, a Lech ministrem stanu ds. bezpieczeństwa" - dodał.

Olszewski zdradził w wywiadzie z "Super Expressem", że namawia Kaczyńskiego i Wałęsę do zakopania wojennego topora: "Myślę, że Jarosław powinien wybaczyć Lechowi Wałęsie. Nie powinno być między nimi urazy. Czekam na takie pojednanie".

W swojej wypowiedzi były premier nawiązał także do przeszłości Wałęsy i przyznał, że polityk powinien przyznać się do działalności pod pseudonimem Bolek. "Mam nadzieję, że zrobi to i porządnie rozliczy się z przeszłością" - ocenił Olszewski.