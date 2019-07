Były premier Kazimierz M. z prokuratorskim zarzutem

Prokurator ogłosił podejrzanemu zarzut uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński na łamach piątkowego wydania "Super Expressu". Chodzi o byłego premiera Kazimierza M.

Zdjęcie Były premier Kazimierz M. /Leszek Kotarba /East News

Według ustaleń "Super Expressu" były premier Kazimierz M. został w czwartek przesłuchany przez prokuraturę w związku z niepłaceniem alimentów byłej żonie Izabeli Olechowicz-Marcinkiewicz. "Jego dług to ponad 100 tys. zł. Teraz grozi mu do dwóch lat odsiadki" - czytamy w dzienniku.



"Dochodzenie jest w toku. Prokurator ogłosił podejrzanemu zarzut uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego (...) i narażenia przez to pokrzywdzonej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia" - powiedział dziennikowi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.

Jak przypomina gazeta małżeństwo uzyskało prawomocny rozwód w październiku 2018r. Polityk zobowiązany jest do wypłacania byłej żonie 4 tys. zł alimentów miesięcznie.