Łódzki sąd zdecydował w czwartek, że były prezes PKN Orlen Jacek K. zostanie aresztowany na trzy miesiące z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu miliona złotych kaucji. K. jest podejrzany o niedopełnienie obowiązków, co miało doprowadzić do wyrządzenia szkody paliwowej spółce w wysokości ponad 3,4 mln zł.

O postanowieniu sądu dot. środków zapobiegawczych wobec trzech podejrzanych osób z byłego kierownictwa PKN Orlen SA poinformował PAP w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki.

Śledczy skierowali do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia wnioski o trzymiesięczny areszt dla byłego prezesa koncernu Jacka K. oraz dwóch dyrektorów - Michała S. i Leszka K. po tym, jak postawili im zarzuty związane z niegospodarnością w wielkich rozmiarach. Prokuratura argumentowała to "dobrem śledztwa i obawą matactwa". Niejawne posiedzenie sądu w tej sprawie odbyło się w czwartek.

"W odniesieniu do Jacka K. oraz Michała S. sąd uwzględnił wniosek z tym zastrzeżeniem, że po wpłaceniu kwoty 1 mln zł w przypadku Jacka K. i 100 tys. w przypadku Michała S. do 21 lutego areszt zostanie uchylony. W to miejsce zostanie zastosowane powyższe poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór policji" - powiedział PAP prok. Bukowiecki.

Poinformował, że sąd nie uwzględnił wniosku o tymczasowy areszt wobec Leszka K. Zapowiedział, że wobec wszystkich postanowień sądu prokuratura złoży zażalenie.