Były senator PO przechodzi do PSL-UED

Senator Jan Filip Libicki, który odszedł w czerwcu z Platformy Obywatelskiej, dołącza do klubu PSL-UED - poinformował poseł Stronnictwa Piotr Zgorzelski.

Zdjęcie Jan Filip Libicki /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Federacyjny klub PSL-Unia Europejskich Demokratów do tej pory nie miał swojego przedstawiciela w Senacie; w momencie, kiedy przystąpi do niego Libicki będzie to klub parlamentarny.



Obecnie do klubu PSL-UED należy 18 posłów.

Reklama

Senator Jan Filip Libicki poinformował w połowie czerwca, że zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej na znak solidarności z trojgiem posłów (Joanną Fabisiak, Jackiem Tomczakiem i Markiem Biernackim), którzy zostali w styczniu wykluczeni z partii po głosowaniach nad projektami zmian w prawie antyaborcyjnym. Podkreślił wówczas, że nie jest to ruch skierowany przeciwko Platformie.

Fabisiak, Tomczak i Biernacki - wbrew decyzji władz klubu PO - głosowali w styczniu za odrzuceniem lewicowego projektu komitetu "Ratujmy kobiety 2017", który dopuszczał aborcję do 12 tygodnia ciąży i za skierowaniem do dalszych prac w Sejmie projektu komitetu "#Zatrzymajaborcję", który zakładał zaostrzenie obowiązującego obecnie prawa. Za złamanie dyscypliny klubowej cała trójka została przez zarząd partii wykluczona z PO, choć w dalszym ciągu pozostaje w klubie Platformy w Sejmie.