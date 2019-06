Były zomowiec Roman S. aresztowany

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód aresztował byłego zomowca Romana S., podejrzanego o strzelanie do górników protestujących w kopalni "Wujek" na początku stanu wojennego.

We wtorek były zomowiec usłyszał w IPN zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej.

Informację o decyzji sądu przekazał dziennikarzom wiceprezes sądu Łukasz Ciszewski. "W dniu dzisiejszym sąd utrzymał w mocy stosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i przedłużył jego okres do 6 lipca br." - powiedział sędzia.

Jak dodał, pisemne uzasadnienie postanowienie ma być gotowe w ciągu 7 dni.

Swój wniosek o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego IPN motywował grożącą Romanowi S. surową karą - do 10 lat więzienia - oraz "uzasadnioną obawą jego ucieczki lub ukrywania się za granicą".

Mężczyzna, który ma niemieckie obywatelstwo, był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Został zatrzymany 17 maja w Chorwacji. Władze tego kraju zdecydowały o wydaniu go polskim organom wymiaru sprawiedliwości. Od czwartkowego wieczoru jest w Polsce. We wtorek został przewieziony z Warszawy do Katowic, gdzie usłyszał zarzut.