CBA poddało weryfikacji informacje, które pojawiły się w dokumencie byłego funkcjonariusza Biura; postępowanie sprawdzające wykazało, że nie istnieją żadne przesłanki potwierdzające opisywane wydarzenia - przekazał we wtorek PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Zdjęcie Funkcjonariusz CBA; zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

Posłowie PO-KO zwrócili się we wtorek do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o "podjęcia niezwłocznych działań" w celu wyjaśnienia sprawy rzekomego "tuszowaniu" śledztwa CBA dot. posła PiS o którym w poniedziałek donosiły media.

Reklama

Radio Zet opublikowało w poniedziałek pisma b. agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego do premiera Mateusza Morawieckiego i szefa CBA Ernesta Bejdy, w których opisuje on nieprawidłowości do jakich miało dochodzić w Biurze. Według b. agenta, w CBA zatuszowano sprawę skandalu obyczajowego dotyczącego prominentnego posła PiS z Podkarpacia. Radio ZET opublikowało też stenogramy rozmów, które przeprowadzano w CBA z agentem, aby wycofał swoje zarzuty.

"Nie istnieją żadne przesłanki potwierdzające wydarzenia"

"W nawiązaniu do dzisiejszych wypowiedzi polityków na konferencji prasowej w Sejmie, pragnę zwrócić uwagę, że Centralne Biuro Antykorupcyjne poddało weryfikacji informacje, które pojawiły się w dokumencie jednego z byłych funkcjonariuszy. Postępowanie sprawdzające wykazało, że nie istnieją żadne przesłanki potwierdzające opisywane wydarzenia" - przekazał we wtorek PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Według niego, CBA podkreślało też, że b. agent Biura "nie dostarczył dowodów, potwierdzających wskazane w korespondencji okoliczności".

"Jednocześnie, wobec pojawiających się - szczególnie w mediach społecznościowych - insynuacji i pomówień, należy przypomnieć o odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 212 kk, czyli zniesławienia" - zaznaczył Grzegrzółka.

PO-KO zwraca się o podjęcie "niezwłocznych działań"

Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO-KO) przytoczyła podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie fragment listu b. agenta. Napisał on, że asystent posła PiS "kontaktował się kilkukrotnie" z jego przyjacielem, b. funkcjonariuszem Straży Granicznej. "Zaproponował układ (...) w zamian za przekazanie nagrania wideo z politykiem PiS, na którym polityk ten dokonuje obcowania płciowego oraz innych czynności seksualnych z nieletnią kobietą, prawdopodobnie z Ukrainką zatrudnioną w jednej z agencji towarzyskich na Podkarpaciu" - czytamy w piśmie.

Gasiuk-Pihowicz zażądała od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego podjęcia "niezwłocznych działań" w celu wyjaśnienia tej sprawy. Pytała też, czy Kuchciński w jakikolwiek sposób próbował zweryfikować doniesienia mediów nt. jednego z posłów.