CBA zatrzymało cztery osoby podejrzane o działanie na szkodę Wojskowego Instytutu

​Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę cztery osoby, w tym wojskowego, podejrzewane o działanie na niekorzyść Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce pod Warszawą. Szacowane straty Instytutu to 13 mln zł.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA potwierdził PAP zatrzymanie oficera i trzech biznesmenów przez agentów z warszawskiej delegatury Biura. Podpułkownika zatrzymano w Szczecinie, a biznesmenów w Warszawie - powiedział PAP Kaczorek.

"Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i miejsce pracy oficera w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia" - zaznaczył.

Według śledczych grupa zarobiła od 2010 do 2018 r. 13 mln zł przez to, że Instytut przepłacał za dostawy elektroniki.

Zatrzymani to ppłk. Sławomir S. zajmujący stanowisko kierownika jednego z zakładów WITU, jego żona Izabela C.-S., prowadząca działalność gospodarczą i uczestnicząca w tym procederze oraz Robert K. i Oksana R. osoby również działające w tej grupie - podał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Śledczy ustalili, że oficer - działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - miał według śledczych stworzyć łańcuch firm, które dostarczały w ramach zamówień publicznych elementy niezbędne do produkcji oraz serwisowania systemu szkolenia strzeleckiego "Śnieżnik" za cenę kilkunastokrotnie przewyższającą ich faktyczną wartość.

"Zamiast ok. 300 zł za dostępny na wolnym rynku element radiowy Instytut płacił ok. 4000 zł" - powiedział Kaczorek.

Zatrzymany wojskowy odpowiadał w WITU m.in. za zamówienia publiczne elementów do systemu "Śnieżnik", miał wpływ na zakupy podzespołów i jest kierownikiem jednego z zakładów w instytucie.

"Zatrzymani trafią do nadzorującego śledztwo wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie zostaną im postawione zarzuty" - zaznaczył Kaczorek. Dział prasowy Prokuratury Krajowej potwierdził w przekazanym PAP komunikacie te informacje i oprócz inicjałów zatrzymanych podał, że będą to zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągniecia korzyści majątkowej i oszustwa na szkodę WITU.

"Proceder polegał na nabywaniu części elektronicznych, a następnie przy wykorzystaniu stworzonego łańcucha firm (w tym, co najmniej dwóch utworzonych wyłącznie w tym celu), które były kolejnymi nabywcami podzespołów i tym samym, w sposób sztuczny zawyżali jego wartość. Ostatnia z firm uczestnicząca w łańcuchu, stawała do przetargu organizowanego przez WITU i przetarg ten, jako jedyny oferent wygrywała" - podała prokuratura.

Kaczorek podał, że "Śnieżnik" to system służący do szkolenia żołnierzy na stanowiskach ogniowych, do oceny celowania z broni strzeleckiej - do prowadzenia treningów na strzelnicach, w terenie, lub w pomieszczeniach. Jest stosowany także do szkolenia strzelców śmigłowców, strzelców wyborowych czy obsługi moździerzy.

Według prokuratury śledztwo jest rozwojowe, i nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.