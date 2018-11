42 proc. Polaków deklaruje, że są zwolennikami rządu Mateusza Morawieckiego - wynika z przeprowadzonego w listopadzie przez CBOS badania. 29 proc. ankietowanych jest obojętnych, a 24 proc. to przeciwnicy tego rządu. Liczba zwolenników wzrosła o 3 pkt. proc., a przeciwników - spadła o 5 pkt. proc.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /Jan Bielecki /East News

Grupa osób obojętnych wobec rządu zmniejszyła się o 2 pkt. proc. w porównaniu z październikiem. "Trudno powiedzieć" odpowiedziało tyle samo osób, co przed miesiącem - 5 proc.



Badanie przeprowadzono pomiędzy 8 a 15 listopada br. na 1051-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

50 proc. badanych wyraża zadowolenie z tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki, a niezadowolona jest prawie jedna trzecia badanych - (31 proc.). 19 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (odpowiedź - trudno powiedzieć). Oceny premiera w ostatnim miesiącu wzrosły o 3 pkt. proc. wśród jego zwolenników i o tyle samo spadły wśród przeciwników; grupa osób, które nie mają zdania na ten temat, nie zmieniła się.

Pozytywna ocena działań rządu w stosunku do października poprawiła się o 3 pkt. proc. - do 53 proc. badanych, a negatywna spadła o 2 pkt. proc. do 30 proc. respondentów - wynika z sondażu.

Polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej - uważa tak obecnie 52 proc. ankietowanych, czyli o 2 pkt. proc. więcej niż w październiku, a przeciwnego zdania jest 35 proc. - bez zmian od października. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało o 2 pkt. proc. mniej osób niż przed miesiącem - 13 proc.

Według CBOS, z comiesięcznego sondażu wynika, iż w listopadzie stosunek do rządu nieco się poprawił. Centrum przypomina, że badania zostało wykonane w większości już po obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a przed ujawnieniem tzw. afery KNF.

"Po blisko roku funkcjonowania urzędujący gabinet ma wyraźnie więcej zwolenników niż przeciwników, mniej więcej połowa badanych jest zadowolona z efektów jego działalności, z prowadzonej polityki gospodarczej oraz z tego, że na jego czele stoi Mateusz Morawiecki" - podkreślił CBOS w podsumowaniu sondażu.