CBOS o "taśmach Kaczyńskiego". Przewaga negatywnych opinii o prezesie PiS

CBOS przeprowadził badania na temat reakcji społecznych na tzw. taśmy Kaczyńskiego. O sprawie słyszało 70 proc. badanych. CBOS podsumowuje, że 58 proc., które słyszały o nagraniach uważa, że stawiają one Jarosława Kaczyńskiego w złym świetle, a 24 proc. - że w dobrym.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Najrzadziej znajomość tematu deklarują grupy najmniej zainteresowane polityką. Są to ludzie młodzi, do 24. roku życia (47 proc.), uczniowie i studenci (46 proc.) i osoby najsłabiej wykształcone i sytuowane, czyli 50 proc. badanych z wykształceniem podstawowym i 61 proc. osób o miesięcznych dochodach poniżej 700 zł na osobę. 60 proc. to mieszkańcy wsi.

Reklama

Najmniejszą wiedzę na ten temat mają osoby w ogóle niezainteresowane polityką (37 proc.) lub zainteresowane nią w sposób nikły albo niewielki. Ponad połowa z nich (54 proc.) przyznaje, że ich uwadze umykają czasem nawet ważne wydarzenia, nie potrafią określić swoich poglądów politycznych (46 proc.) i nie deklarują udziału w wyborach parlamentarnych (47 proc.).

O tzw. taśmach Kaczyńskiego słyszało 91 proc. sympatyków PSL, 90 proc. wyborców Wiosny, 86 proc. zwolenników PO i 72 proc. wyborców PiS.

Częściej niż widzowie ogólnotematycznych stacji telewizyjnych słyszeli o taśmach widzowie TVN 24 (86 proc.) i TVP Info (77 proc.).

Ocenili Kaczyńskiego

CBOS poprosił też o ocenę udziału prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w rozmowach o inwestycji spółki Srebrna. "Ponad połowa osób - ogółem 55 proc., które słyszały o nagraniach, prowadzenie przez Kaczyńskiego rozmów z austriackim biznesmenem na temat budowy dwóch wieżowców w Warszawie ocenia jako niewłaściwe. Prawie o połowę mniej osób (29 proc.) nie dostrzega w tym niczego niewłaściwego" - informuje CBOS.

Opinie w tej sprawie mają związek z orientacją polityczną badanych. Krytycznie prowadzenie przez Jarosława Kaczyńskiego rozmów z austriackim biznesmenem ocenia 87 proc. badanych deklarujących poglądy lewicowe i 66 proc. - centrowe. Niczego niewłaściwego w rozmowach nie widzi 59 proc. osób popierających prawicę.

Jeśli chodzi o elektoraty, jako niewłaściwe zachowanie prezesa PiS ocenia ogromna większość sympatyków PO i Wiosny oraz zdecydowana większość zwolenników PSL. Po przeciwnej stronie sytuują się wyborcy PiS. Natomiast zwolennicy Kukiz'15 są w tej sprawie podzieleni.

"Stosunek do całej sprawy jest wyraźnie zróżnicowany w zależności od tego, która stacja telewizyjna stanowi główne źródło informacji dla respondenta. Jako niewłaściwe określa zachowanie Jarosława Kaczyńskiego większość zdeklarowanych widzów TVN 24, TVN i Polsatu. Przeciwnego zdania jest większość widzów wybierających na ogół programy TVP 1 lub TVP Info. Osoby deklarujące, że żadna z wymienionych stacji nie stanowi dla nich głównego źródła codziennych informacji, w większości uważają, że prowadząc rozmowy na temat budowy wieżowców przy ul. Srebrnej, Jarosław Kaczyński zachował się niewłaściwie" - wynika z badania.

CBOS podsumowuje, że 58 proc., które słyszały o nagraniach uważa, że stawiają one Jarosława Kaczyńskiego w złym świetle, a 24 proc. - że w dobrym.

"Prowadzenie przez Jarosława Kaczyńskiego rozmów z austriackim biznesmenem na temat budowy przez spółkę Srebrna dwóch wieżowców w Warszawie zostało raczej źle przyjęte przez opinię publiczną. Mimo krytyki, jaka spadła na prezesa PiS, w lutym poparcie społeczne dla rządzącej partii utrzymało się na dotychczasowym poziomie, a zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego nie zmalało. Wyniki badań po części tłumaczą, dlaczego tak się stało. Wyborcy PiS są w ograniczonym stopniu podatni na argumenty i narracje, jakimi w sprawie Srebrnej posługują się krytycy zachowania Jarosława Kaczyńskiego. Sami są skłonni widzieć publikację taśm przede wszystkim w kategoriach walki politycznej i uważać, że to niechętne rządzącym media rozdmuchują całą sprawę, aby w wyborach odsunąć PiS od władzy" - podsumowuje CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (345) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) 7-14 lutego 2019 roku na liczącej 968 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.