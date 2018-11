Liderem listopadowego rankingu zaufania do polityków przygotowanego przez CBOS jest prezydent Andrzej Duda - ufa mu 67 proc. badanych, nie ufa 23 proc. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ufa 58 proc., nie ufa 25 proc. Na trzecim miejscu rankingu zaufania plasują się Paweł Kukiz i Zbigniew Ziobro.

Zdjęcie Ranking CBOS przynosi dobre wieści dla prezydenta i premiera /Rafal Oleksiewicz /East News

Liderem listopadowego rankingu zaufania jest niezmiennie urzędujący prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do głowy państwa deklaruje 67 proc. badanych, 23 proc. wyraża nieufność, a 8 proc. deklaruje obojętność. Zaufanie do prezydenta wzrosło o 1 punkt procentowy wobec października; o tyle samo zmniejszył się poziom nieufności.



Drugie miejsce na liście polityków najczęściej obdarzanych przez Polaków zaufaniem zajmuje premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa 58 proc. respondentów, a 25 proc. deklaruje nieufność. Obojętność wobec szefa rządu deklaruje 12 proc. respondentów. W porównaniu z ubiegłym miesiącem zaufanie do premiera zwiększyło się o 4 punkty procentowe, jednocześnie o 3 punkty procentowe zmniejszył się poziom nieufności.

Mimo słabszych niż dotychczasowo notowań na trzeciej pozycji rankingu znalazł się Paweł Kukiz, do którego zaufanie ma 46 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt. proc.), a któremu nie ufa 24 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.). 22 proc. wyraża obojętność wobec lidera formacji Kukiz'15.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości i prokuratur generalny Zbigniew Ziobro / Stanisław Kowalczuk / East News

Taki sam odsetek - 46 proc. (spadek o 1 pkt procentowy) - ufa ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobro. Ministrowi nie ufa 35 proc. badanych (wzrost o 1 pkt procentowy), co plasuje go na trzecim miejscu w rankingu polityków, którym ufa się najmniej. Obojętność wobec Ziobry deklaruje 14 proc.

A komu Polacy nie ufają?

Na pierwszym miejscu pod względem nieufności znalazł się lider PO Grzegorz Schetyna. Nie ufa mu 45 proc. respondentów (spadek o 2 pkt. proc.), a zaufanie deklaruje 26 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt. proc.). 19 proc. deklaruje obojętność.

Na drugim miejscu plasuje się lider PiS Jarosław Kaczyński. Nie cieszy się on zaufaniem 42 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt. proc.), jednak podobny odsetek darzy go zaufaniem - 43 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.). Obojętność wobec lidera PiS deklaruje 12 proc. badanych.

W rankingu znaleźli się też m.in.: szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, której ufa 42 proc. badanych, a 16 proc. deklaruje nieufność, szef MON Mariusz Błaszczak (40 proc. zaufania, 26 proc. nieufności), minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (38 proc. zaufania i 23 proc. nieufności), szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (30 proc. zaufania, 17 proc. nieufności) i minister kultury Piotr Gliński, któremu ufa 29 proc. ankietowanych, a nie ufa 19 proc. respondentów.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski cieszy się zaufaniem na poziomie 28 proc., natomiast marszałek Sejmu Marek Kuchciński - 26 proc. Nie ufa im odpowiednio po 16 proc. i 20 proc. badanych.

Szef dyplomacji Jacek Czaputowicz cieszy się zaufaniem na poziomie 25 proc., nie ufa mu 9 proc. badanych. Szefowi MSWiA Joachimowi Brudzińskiemu ufa 23 proc., a nie ufa 20 proc., natomiast ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego obdarza zaufaniem 17 proc. badanych, a nie ufa mu 4 proc.

W zestawieniu uwzględniono też liderów innych ugrupowań opozycyjnych. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer cieszy się zaufaniem 24 proc. badanych, nie ufa jej 26 proc. Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka cieszy się zaufaniem 25 proc. ankietowanych, nieufność wzbudza u 18 proc. Lider SLD Włodzimierz Czarzasty wzbudza zaufanie 15 proc. ankietowanych, u 22 proc. budzi nieufność, z kolei liderowi Partii Razem Adrianowi Zandbergowi ufa 13 proc. respondentów, nie ufa zaś 14 proc.

CBOS w komentarzu podkreśla, że spośród mniej znanych i słabiej rozpoznawanych polityków dobrze oceniani są też minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Tak jak w październiku, największą nieufność badanych budzą liderzy obu najsilniejszych partii politycznych - szefowi PO Grzegorzowi Schetynie i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa ponad dwie piąte Polaków.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich face-to-face wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8-15 listopada 2018 roku na liczącej 999 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.