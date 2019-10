Zmalała liczba Polaków, którzy deklarują się jako zwolennicy rządu Mateusza Morawieckiego - wynika z najnowszego październikowego sondażu CBOS.

Zdjęcie Posiedzenie rządu, na zdjęciu od lewej: premier Mateusz Morawiecki, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wicepremier i minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Jako zwolennicy obecnego rządu zadeklarowało się 41 proc. badanych. 29 proc. respondentów określiło się jako jego przeciwnicy, a 25 proc. wyraziło obojętność wobec obecnego gabinetu.

Reklama

W październiku odsetek tych pierwszych - w stosunku do badania z września - zmalał o 3 pkt proc. Grupa przeciwników rządu Morawieckiego pozostała bez zmian, a odsetek obojętnych wzrósł o 2 pkt proc. Odsetek odpowiadających "trudno powiedzieć" na pytanie o stosunek do rządu wzrósł o 1 pkt proc., do 5 proc.



Dobrze efekty pracy rządu oceniło w październiku 54 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania), 30 proc. (spadek o 2 pkt proc.) źle ocenia działalność rządu, a 16 proc. oceniając rezultaty działań rządu wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (wzrost o 1 pkt. proc.).

Polityka gospodarcza

CBOS zapytał respondentów również o ocenę polityki gospodarczej rządu. W październiku 52 proc. respondentów (bez zmian) oceniło, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 35 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.); 13 proc. nie miało zdania w tej sprawie (wzrost o 2 pkt proc.).

Premier Morawiecki

Zadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki wyraziło w październiku 51 proc. ankietowanych przez CBOS, - to o 1 pkt proc. więcej niż we wrześniu. 32 proc. jest z tego niezadowolonych (spadek o 1 pkt. proc.), a nie ma zdania w tej kwestii 17 proc. badanych (bez zmian).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-10 października br. na reprezentatywnej losowej próbie 1013 dorosłych mieszkańców Polski.