CBŚP: 2019 rok rekordowy pod względem zabezpieczonego mienia

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji podsumowali swoje działania w 2019 roku. W ubiegłym roku zatrzymali prawie 3,8 tys. osób, z czego prawie co druga usłyszała zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a co trzeci podejrzany został tymczasowo aresztowany.

Rzeczniczka CBŚP nadkomisarz Iwona Jurkiewicz podała, że w 2019 roku, często przy współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, zatrzymano prawie 3,8 tys. podejrzanych. "Co najmniej co drugi podejrzany (2019 r. - ponad 2,2 tys., 2018 r. - ponad 1,9 tys.) usłyszał zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Częściej, niż co trzeci podejrzany (2019 r. - ponad 1,3 tys., 2018 r. - ponad 1,3 tys.) został tymczasowo aresztowany" - wyliczyła policjantka.

Rekordowe wartości zabezpieczonego mienia

"W blisko 20-letniej historii CBŚP zabezpieczono rekordowe wartości mienia należącego do przestępców - ponad 2,1 mld zł. Wśród zabezpieczonego mienia najcenniejsze są nieruchomości oraz środki finansowe na rachunkach bankowych i w gotówce. Zabezpieczone ruchomości w minionym roku to przede wszystkim luksusowe samochody, dzieła sztuki i drogocenna biżuteria" - mówiła nadkomisarz, dodając, że śledczym udało się również zabezpieczyć rzeczy ukrywane poza granicami Polski.

Wskazała, że w 2019 r. CBŚP zabezpieczyło ponad 7 ton narkotyków, w tym duże ilości prekursorów, co zapobiegło wyprodukowaniu kolejnych środków odurzających. "Podczas prowadzonych akcji zlikwidowano 28 laboratoriów narkotyków syntetycznych, 38 plantacji konopi indyjskich, na których zabezpieczono ponad 11 tysięcy krzewów" - dodała.

Podkreśliła także, że w ubiegłym roku zlikwidowano 20 fabryk papierosów, zabezpieczono blisko 212 mln szt. papierosów (2018 r. - ponad 156 mln szt.) oraz ponad 324 tony tytoniu (2018 r. - ponad 267 ton).

Wyniki ubiegłorocznej pracy policjantów CBŚP zostały zaprezentowane podczas uroczystej odprawy, która odbyła się w minioną środę. Udział w niej wziął między innymi Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki.

"Osiągnięte wyniki CBŚP oraz przeprowadzone akcje były możliwe także dzięki współpracy z prokuratorami, policjantami Komend Wojewódzkich Policji, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi polskimi instytucjami. Na szczególną uwagę zasługuje szeroko prowadzona przez CBŚP ścisła współpraca międzynarodowa ze służbami i instytucjami wielu krajów, często przy wsparciu Europolu i Eurojustu" - dodała policjantka.