Budowa nowej linii kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego przez powiat legionowski nie będzie się wiązała z koniecznością wyburzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - zapewnia w odpowiedzi na poselską interpelację wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Zdjęcie Jacek Sasin /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

"W odniesieniu do kwestii wyburzenia Centrum Szkolenia Policji (CSP) w Legionowie i przeprowadzenia przez jego teren linii kolejowej uprzejmie informuję, iż nie ma takich planów" - napisał wicepremier w odpowiedzi na interpelację.

Dodał, że wprawdzie jeden z wariantów przebiegu linii kolejowej opracowany przez inwestora przecina teren, na którym usytuowane jest Centrum Szkolenia Policji, ale przejście przez tereny CSP w tej propozycji przewidziane jest przez tunel o długości ok. 1 km.

Przez powiat legionowski ma przebiegać nowy odcinek linii kolejowej Warszawa Choszczówka-Kątne. Korytarz, w którym przewidywana jest budowa nowej linii kolejowej rozpoczyna się w rejonie obecnego przystanku Warszawa Żerań, przebiega przez rejon Legionowa, przecina Narew i jej tereny zalewowe oraz zachodnią część Zalewu Zegrzyńskiego i na północ od Nasielska włącza się w przebieg linii kolejowej nr 9.

33 tys. uwag

W połowie marca pełnomocnik rządu ds. CPK, Marcin Horała informował, że w ramach konsultacji zgłoszono ok. 33 tys. uwag dot. nowych linii kolejowych i drogowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dodał, że wstępnie zaplanowano publikację raportu z tego etapu konsultacji na czerwiec tego roku.

Kiedy CPK ma być gotowy?

CPK - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.