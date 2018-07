Cezary Gmyz z naganą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej

Cezary Gmyz, który wulgarnie nazwał Małgorzatę Gersdorf w mediach społecznościowych, dostał naganę od TVP.

Zdjęcie Małgorzata Gersdorf /Jacek Domiński /Reporter

W czwartek, tuż przed godziną 16, Telewizja Polska wydała oświadczenie w sprawie Cezarego Gmyza, korespondenta stacji.

"W związku z wypowiedzią redaktora Gmyza, która wykracza poza kanon przyjętych w TVP norm zachowań i kultury, dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej udzieliła mu nagany" - głosi komunikat.



W środę Gmyz napisał na Twitterze: "Sorry ale jak słyszę, że taka szlampa jak I prezes SN robi za wzór cnót to mi się miesiączka cofa".



Niektórych dziennikarzy oburzył ten wpis. Zwrócili uwagę, że "szlampa" to spolszczenie niemieckiego, wulgarnego określenia wobec kobiety. W mediach społecznościowych wiele osób domagało się ukarania Gmyza za określenie, które powinno obrazić każdą kobietę.