Poseł Cezary Tomczyk został w piątek wieczorem wybrany na nowego szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. W sposób zdecydowany pokonał swą kontrkandydatkę, posłankę Urszulę Augustyn.

Zdjęcie Poseł PO Cezary Tomczyk (C) po spotkaniu władz Platformy Obywatelskiej / Leszek Szymański /PAP

Na Tomczyka głosowało 115 parlamentarzystów KO, na Augustyn - 56. Podczas głosowania oddany został też jeden głos nieważny.

Na start ostatecznie nie zdecydowali się posłowie: Sławomir Neumann i Arkadiusz Myrcha, którzy poparli kandydaturę Augustyn.

36-letni Tomczyk jest posłem czwartą kadencję; w przeszłości był m.in. rzecznikiem rządu Ewy Kopacz, a ostatnio szefem sztabu Rafała Trzaskowskiego. W Platformie uchodzi za bliskiego współpracowania zarówno prezydenta Warszawy jak i lidera Platformy Borysa Budki.

Jak informował dziennikarz Interii Łukasz Szpyrka, w grze o stanowisko nowego szefa klubu Cezary Tomczyk był faworytem (więcej na ten temat TUTAJ).

Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że jego kandydaturę wsparli też parlamentarzyści wywodzący się z ugrupowań koalicyjnych PO: Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych.

"W różnorodności jest nasza siła"

Po ogłoszeniu wyników wyborów Tomczyk wystąpił w piątek wieczorem na briefingu ze swoim poprzednikiem Borysem Budką, kontrkandydatką Urszulą Augustyn i grupą posłów.

- Mieliśmy dwoje wspaniałych kandydatów, Urszulę Augustyn i Cezarego Tomczyka; decyzją koleżanek i kolegów nowym szefem klubu został Cezary Tomczyk. Chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować za tę wspólną rywalizację i wspólną wizję klubu Koalicji Obywatelskiej - powiedział Budka.

- Potwierdziliśmy dzisiaj, że jesteśmy znakomitą drużyną, 177 osób tworzy naprawdę dobry zespół, kończymy pewien etap i rozpoczynamy nowy - mówił lider PO.

Augustyn przyznała, że nie wygrała, ale "na tym polega demokracja". - Trzeba stawać do walki, żeby pokazywać, jakie mamy propozycje, jakie mamy programy. Dzisiaj najważniejsze jest to, byśmy tę wspólną drużynę potrafili dalej poprowadzić - powiedziała.

- W różnorodności jest nasza siła - przekonywała Augustyn.

"Już nie będzie spraw wewnętrznych"

Tomczyk podkreślał, że spory klub pozostawia za sobą. - Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Koalicja Obywatelska jest jedynym projektem, który realnie może przeciwstawić się temu, co dzieje się w Polsce, jest też wielką nadzieją na przyszłość, projektem, który należy pielęgnować i rozwijać - mówił.

Podziękował za oddane na niego głosy i zaznaczył, że kierowanie klubem to duże wyzwanie. - Wychodzimy z tej wewnętrznej rywalizacji wzmocnieni - przekonywał.

Zapowiedział, że zamierza zaprosić do współpracy Urszulę Augustyn. - Już nie będzie spraw wewnętrznych i już nie będzie zgody na to, by sprawy wewnętrzne zabierały nam energię do działania - podkreślił.

