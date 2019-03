Prawnicy ks. Grzegorza Babiarza złożyli w krakowskim sądzie rejonowym wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Podobny wniosek złożyło Stowarzyszenie Wiosna, reprezentowane przez Joannę Sadzik. Oboje uważają się za prezesów Wiosny.

Obie strony spodziewają się szybkiej decyzji sądu, ale w praktyce rozpatrywanie wniosków o wpisy do KRS może trwać nawet kilka miesięcy.

Kto prezesem?

Od połowy lutego nie wiadomo, kto jest prawnie prezesem Stowarzyszenia Wiosna z siedzibą w Krakowie. Ks. Grzegorz Babiarz został przez walne zgromadzenie powołany 4 lutego na prezesa w miejsce Joanny Sadzik, a 11 lutego Wiosna poinformowała, że Babiarz został odwołany, a Sadzik przywrócona na stanowisko. Zdaniem ks. Babiarza działania 11 lutego były bezprawne.

W piątek ks. Grzegorz Babiarz poinformował PAP, że jego prawnicy 25 lutego złożyli w Sądzie Rejonowym w Krakowie wniosek o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Ksiądz wniósł o wpisanie go do KRS jako prezesa zarządu Wiosny oraz zwrócił się do sądu o zobowiązanie Joanny Sadzik do wydania protokołu posiedzenia walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia z 4 lutego 2019 r. Ksiądz wyjaśnił, że Sadzik mimo próśb nie przekazała jemu ani innym członkom stowarzyszenia tego dokumentu.

Ks. Babiarz, powołując się na opinie prawne, uważa, że działania "rzekomego zarządu z Joanną Sadzik na czele, rzekomo powołanego dnia 11 lutego, są niezgodne z prawem i wprowadzają chaos prawno-organizacyjny". Działania "rzekomego" zarządu uderzają też, według niego, w wiarygodność tak cenionej organizacji jak Wiosna.

"Moją intencją jest przywrócenie ładu prawnego w stowarzyszeniu, ponieważ jest on podstawą funkcjonowania każdej instytucji. Sąd rozpatrzy ten wniosek, przesądzając tym samym o rzeczywistym stanie prawnym" - napisał w oświadczeniu dla PAP ks. Babiarz.

W piątek PAP ustaliła w Stowarzyszeniu Wiosna, że wniosek o wpis do KRS złożyło także Stowarzyszenie Wiosna, zarządzane - jak wynika ze strony internetowej - przez Joannę Sadzik i wiceprezesów Annę Wilczyńską, Dominikę Langer-Gniłkę, Jakuba Marczyńskiego. W rozmowie z PAP pracownik Wiosny podkreślił, że wniosek do KRS złożyło "Stowarzyszenie Wiosna, zarządzane przez Joannę Sadzik".

Joanna Sadzik w komunikacie dla PAP zaznaczyła: "Nie chcemy marnować więcej czasu na konflikty i oskarżenia. Musimy zająć się pracą i planowaniem działań na najbliższy rok. Zarząd jest głęboko przekonany o tym, że podejmowane decyzje są zgodne z przepisami prawa i Statutem Stowarzyszenia". Wyraziła też przekonanie, że zarząd Wiosny podejmuje decyzje zgodnie z prawem.

Dział komunikacji Wiosny poinformował, że Joanna Sadzik i zarząd normalnie pracują, w tym przygotowują kolejną edycję Szlachetnej Paczki, oraz że celem stowarzyszenia jest to, żeby "mądra pomoc dotarła do każdego, kto jej potrzebuje".

Ks. Babiarz: Nigdy nie byłem częścią sporu

Ks. Babiarz w piątkowym sześciostronicowym oświadczeniu dla PAP przypomniał m.in. przebieg zdarzeń z ostatnich tygodni. Ocenił też, że niektóre media podają nieprawdziwe, jednostronne informacje o Wiośnie. Zaapelował do dziennikarzy o rzetelność.

"Zamieszanie, które powstało, nie jest wynikiem moich działań. Nigdy nie byłem częścią sporu. Zostałem ważnie wybrany na prezesa. Zmiany w organizacji są czymś zwykłym - organizacja ma prawo wybierać władze i budować swoją przyszłość" - napisał ks. Grzegorz Babiarz.

Dodał, że poszukiwanie nowego prezesa Wiosny trwało dłuższy czas, a trudna sytuacja stowarzyszenia stała się głównym powodem powierzenia mu "misji powrotu do ideałów Wiosny i przywrócenia w niej porządku".

Niespodziewane odwołanie Sadzik

Joanna Sadzik, dotychczasowa szefowa Szlachetnej Paczki, została prezesem Wiosny w październiku 2018 r. Zastąpiła na tym stanowisko ks. Jacka Stryczka, który podał się dymisji po tym, jak Onet opublikował artykuł wskazujący na mobbing w stowarzyszeniu. Sprawą zajmuje się prokuratura, przesłuchiwani są kolejni świadkowie.

4 lutego walne zgromadzenie Wiosny odwołało Joannę Sadzik i powołało na prezesa psychoterapeutę, wykładowcę akademickiego ks. Grzegorza Babiarza. Sadzik twierdziła, że nie wie, dlaczego została odwołana. 11 lutego walne zgromadzenie, w innym niż poprzednio składzie, przywróciło Sadzik na stanowisko prezesa; wiceprezesami zostali: Dominika Langer-Gniłka, Anna Wilczyńska i Jakub Marczyński.