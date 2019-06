"Chcemy dymisji ministra energii". Górnicy protestują w Warszawie

"Chcemy dymisji ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego!" - pod takim hasłem prawie tysiąc górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej zaczęło protest przed centralą Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Zdjęcie Protest górników w Warszawie, zdjęcie archiwalne /Grzegorz Banaszak /Reporter

Górnicy żądają, aby premier Mateusz Morawiecki wziął Jastrzębską Spółkę Węglową pod swój osobisty nadzór. - Dzisiaj podlega ona ministrowi Tchórzewskiemu i to musi się zmienić - mówią.

Reklama

- Według tego co mówi pan prezes Kaczyński, polityk powinien być wiarygodny, prawdomówny i dotrzymywać zobowiązań, a minister taki nie jest - twierdzi Sławomir Kozłowski, szef Solidarności w JSW.

Kolejny postulat to udzielenie absolutorium odwołanemu dwa tygodnie temu prezesowi JSW Danielowi Ozonowi. Otrzymanie przez niego pozytywnego rozliczenia za dotychczasową pracę jest niezbędne do tego by mógł wygrać konkurs na nowego szefa spółki. Bo tego też domagają się górnicy.

Dzisiejszy protest przed siedzibą PiS oznacza także duże utrudnienia dla kierowców. Policja nie chce dopuścić górników pod sam gmach partii, dlatego za chwilę zajmą oni okoliczne ulice Koszykową, Raszyńską, może nawet cały plac Zawiszy. Protest ma potrwać do godziny 13.