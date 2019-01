Chiński dziennik: Polska musi zapłacić za zniewagę

„Pekin nie będzie zastraszać Warszawy”, ale Polska „musi zapłacić za zniewagę” - pisze w komentarzu redakcyjnym chiński dziennik „Global Times”, uznawany za propagandową tubę władz. To kolejna już reakcja tego tytułu na zatrzymanie w Warszawie pod zarzutem szpiegostwa obywatela Chin, byłego już pracownika koncernu Huawei.

Zdjęcie Chiny; zdj. ilustracyjne /AFP

"Global Times" stawia tezę, że Polska staje się "wspólnikiem" Stanów Zjednoczonych. Dziennik zwraca uwagę, że Stanisław Żaryn - rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych informując o zatrzymaniu w Warszawie podejrzanych o szpiegostwo, w mediach społecznościowych oznaczył m.in. FBI i amerykański departament stanu. Zdaniem "Global Times’a" potwierdza to, że areszt pracownika Huawei motywowany był politycznie, jako część amerykańskiej kampanii przeciwko Huawei. Gazeta pisze, że Polska obawia się odwetu ze strony Chin, dlatego chce wspólnego stanowiska w tej sprawie Unii Europejskiej i NATO. Dziennik opisuje nasz kraj jako państwo o "małych możliwościach wpływu", "z historycznym doświadczeniem bycia okupowanym", wciąż obawiające się Rosji.

Sojusz z USA - zdaniem "Global Times’a" - to dla Polski gwarancja bezpieczeństwa, realizowana m.in. przez obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dziennik podkreśla, że Chiny powinny "zdecydowanie negocjować" z Warszawą i "podjąć właściwe działania odwetowe", "pomagając" w ten sposób światu zrozumieć, że Polska jest wspólnikiem USA. "Chiny nie mogą być teraz łagodne. Pekin nie będzie zastraszać Warszawy - bo nie jest to tego warte" - ale Polska "musi zapłacić za zniewagę" - kończy autor komentarza w "Global Times’ie".



W piątek ABW zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo. Obywatele Polski i Chin usłyszeli zarzuty dotyczące szpiegostwa przeciwko państwu polskiemu i zostali aresztowani na 3 miesiące. Zatrzymani to Chińczyk Wang Weijing, który został zwolniony z firmy Huawei, a także Piotr D., były wysoki funkcjonariusz ABW. Grozi im do 10 lat więzienia.



Chiński MSZ wyraził "głębokie zaniepokojenie" aresztowaniem pracownika firmy Huawei. Sprawą zainteresowała się również Komisja Europejska. USA i część krajów Zachodu oskarża Huawei o prowadzenie działalności szpiegowskiej. 1 grudnia w kanadzie, na wniosek USA, zatrzymana została dyrektor finansowa Huawei Meng Wanzhou. Jest ona podejrzewana o oszustwa w związku z łamaniem amerykańskich sankcji nałożonych na Iran. W odwecie w Chinach aresztowano dwóch Kanadyjczyków.