Premier Mateusz Morawiecki w trakcie 20 miesięcy swojego urzędowania odbył ponad 200 lotów, uczestnicząc w ponad 330 spotkaniach oficjalnych, wizytach i spotkaniach z mieszkańcami - poinformowało w niedzielę Centrum Informacyjne Rządu.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /AFP

Jak wyliczyło CIR, premier Mateusz Morawiecki "w trakcie 20 miesięcy swojego urzędowania w gmachu przy Al. Ujazdowskich, odbył ponad 200 lotów, uczestnicząc w tym samym czasie w ponad 330 spotkaniach oficjalnych, wizytach i spotkaniach z mieszkańcami".

"Głównym zarzutem, który opozycja kierowała do Marszałka Sejmu, a Prawo i Sprawiedliwość kieruje wobec byłego premiera Donalda Tuska, był dominujący kierunek przelotów - w pierwszym przypadku do Rzeszowa, a w drugim przypadku do Gdańska" - zauważyło CIR. Jak podkreśliło CIR, w przypadku premiera Morawieckiego trudno doszukać się takiej powtarzalności, ponieważ loty Mateusza Morawieckiego obejmują praktycznie całą Polskę, a spotkać premiera w ciągu ostatnich 20 miesięcy można było w każdym województwie.

Loty oficjalne i do domu nad morzem

"W mediach przetoczyła się także dyskusja na temat częstej obecności premiera w Krakowie - każdego 18. dnia miesiąca, upamiętniając śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Premier Morawiecki reprezentuje podczas uroczystości na Wawelu Radę Ministrów" - poinformowało CIR.

Jak wyjaśniono, oprócz wizyt na Wawelu, premier Morawiecki przy okazji większości takich wizyt w Małopolsce, odbył serię spotkań oficjalnych. Odwiedził m.in. Krakowski Park Technologiczny, spotkał się z żołnierzami na lotnisku Kraków-Balice czy uczestniczył w wigilii dla seniorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

"Media interesują także loty premiera do Gdańska. W ostatnich miesiącach premier brał tam udział m.in. w pikniku z okazji wprowadzenia 500 plus na każde dziecko w gminie Szemud, II Forum Wizja Rozwoju czy uroczystościach organizowanych z okazji 30. rocznicy 4 czerwca. Premier jest także właścicielem domu w Dębkach, co powoduje, że w niektórych przypadkach, po wykonaniu obowiązków służbowych na Pomorzu w okresie letnim, spędza tam czas" - podsumowało CIR.

Nowa ustawa o lotach VIP-ów

Szef KPRM Michał Dworczyk przedstawił w piątek projekt ustawy w sprawie lotów najważniejszych osób w państwie. Przewiduje on m.in. zakaz lotów członków rodzin, wprowadzenie centralnego rejestru lotów, zlikwidowanie praktyki organizacji lotów do domów jako "misji oficjalnych" oraz brak publikacji niektórych danych o lotach ze względów bezpieczeństwa.

Dworczyk podkreślił, że projekt ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie opiera się o trzy filary: jawność, jasne reguły i odpowiedzialność. Przypomniał, że w ubiegły poniedziałek odbyło się spotkanie konsultacyjne w KPRM z przedstawicielami instytucji zajmujących się organizacją lotów, szefami kancelarii Sejmu, Senatu, prezydenta oraz przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych z wyjątkiem PO-KO.

W ostatnim czasie na stronach KPRM pojawiły się wykazy lotów były premierów: Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Beaty Szydło oraz obecnego szefa rządu Mateusza Morawieckiego.

Pełna lista lotów premiera Morawieckiego dostępna jest TUTAJ.