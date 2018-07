CIS: Zastrzeżenia posła Zembaczyńskiego są bezzasadne

"Orędzie prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym nie jest przedmiotem debaty. Dyskusja się nie odbyła, więc zgłaszanie zastrzeżeń jest bezzasadne" - powiedział PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w piątek orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, zwołanym w związku z obchodami 550-lecia polskiego parlamentaryzmu oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgromadzenie odbyło się na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

Wystąpienia prezydenta wysłuchali parlamentarzyści: PiS i Kukiz'15, a także przedstawiciele rządu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz reprezentanci parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Nieobecni w czasie orędzia byli natomiast posłowie i senatorowie PO, posłowie Nowoczesnej i PSL-UED, którzy zbojkotowali Zgromadzenie Narodowe.

Poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński, który pozostał na posiedzeniu, chciał złożyć zastrzeżenie do protokołu Zgromadzenia Narodowego. Zembaczyński napisał w dokumencie: "Niniejszym wnioskuje o uzupełnienie protokołu ze Zgromadzenia Narodowego z dnia 13 lipca 2018 r. i żądam odnotowania w protokole, że demokratyczna opozycja - kluby poselskie Nowoczesna, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów opuściły to Zgromadzenie na znak protestu wobec łamania zasad parlamentaryzmu oraz bezprawia konstytucyjnego w Naszej Ojczyźnie Polsce".

"Zastrzeżeń nie wniesiono, w związku z tym stwierdzam, że Zgromadzenie Narodowe przyjęło protokół" - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

"Niemy parlamentaryzm"

Zembaczyński napisał później na Twitterze: "Kuchciński patrzył na mnie stojącego i wołającego z wnioskiem w ręku, kłamiąc: zastrzeżeń nie widzę i zamykam posiedzenie. Taki jest dziś obraz niemego parlamentaryzmu i państwa PiS". Poseł Nowoczesnej poinformował również, że "domaga się" uwzględnienia swojego wystąpienia w sprawie zastrzeżeń do protokołu i uwzględnienia go w sprawozdaniu stenograficznym.

"Zgłaszanie zastrzeżeń jest bezzasadne"

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu podkreślił w rozmowie z PAP, że "w kwestii zastrzeżeń do protokołu Zgromadzenia Narodowego, regulamin Zgromadzenia odsyła do Regulaminu Sejmu".

"Co prawda artykuł 176 ust. 5 Regulaminu Sejmu przewiduje, że poseł biorący udział w dyskusji może zgłosić poprawki do sporządzonego protokołu, ale orędzia prezydenta wygłaszanego przed Zgromadzeniem Narodowym - a taki był cel zwołania dzisiejszych obrad - nie czyni się przedmiotem debaty" - zaznaczył Grzegrzółka.

Jak dodał, oznacza to, że "skoro dyskusja się nie odbyła, to zgłaszanie zastrzeżeń do treści protokołu jest bezzasadne".

