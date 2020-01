Do spotkania z przedstawicielami Komisji Weneckiej w Sądzie Najwyższym doszło zarówno w czwartek, jak i w piątek; wiodącym tematem była nowelizacja ustaw sądowych - przekazał po piątkowym spotkaniu rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski.

Zdjęcie Małgorzata Gersdorf /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Członkowie delegacji Komisji Weneckiej ok. godz. 11 spotkali się z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Wcześniej doszło do spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem.

Reklama

"Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj doszło do spotkania w Sądzie Najwyższym z przedstawicielami Komisji Weneckiej. Oczywiście wiodącym tematem rozmowy była ustawa, która obecnie znajduje się na etapie prac senackich" - mówił po spotkaniu rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, odnosząc się do uchwalonej przez Sejm pod koniec grudnia nowelizacji ustaw sądowych, m.in. Prawa o ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze.

"Rozmawialiśmy o konkretnych rozwiązaniach dotychczasowych i tych, które mają być wprowadzone w życie i ewentualnych konsekwencjach tych zmian" - dodał rzecznik SN.

Pytany, co Komisja Wenecka usłyszała od Gersdorf, Laskowski odparł, że było to "mniej więcej" to, co znalazło się w opiniach SN do projektu nowelizacji ustaw sądowych. "Uważamy, że ta ustawa to złe rozwiązanie problemu, który rzeczywiście istnieje. Dotyczy to szeregu pól. Można w skrócie powiedzieć, że jednym z tych pól jest skrępowanie swobody orzekania sędziów i wyłączenie pewnych sfer dotyczących zagadnień ustrojowych - skierowanie ich wyłącznie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej" - wymieniał Laskowski.

Spotkania Komisji Weneckiej w Warszawie

Jak mówił, chodzi również m.in. o "wyłączenie sędziów z debaty publicznej, istotne ograniczenie roli samorządu sędziowskiego i nadanie specjalnych, zupełnie niezwykłych uprawnień dwóm izbom SN" - wcześniej Izbie Dyscyplinarnej, a teraz Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jak zaznaczył, przedstawiciele Komisji Weneckiej nie wyrażali żadnego stanowiska w odpowiedzi na informacje przedstawione przez I prezes SN.

Z informacji przekazanych przez rzecznika Izby Dyscyplinarnej SN Piotra Falkowskiego wynika, że delegacja Komisji nie zdecydowała się na spotkanie z przedstawicielami tej izby. Jak dodał, Izba Dyscyplinarna informowała delegację o gotowości do rozmowy.

Delegacja Komisji Weneckiej, w której składzie są eksperci z Bułgarii, Irlandii, Szwecji i Niemiec, przebywa w Warszawie na rozmowach w związku z pracami nad przygotowaniem opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych, którą 20 grudnia uchwalił Sejm. W związku z tym, że Senat ma zająć się nowelą na przyszłotygodniowym posiedzeniu, KW postanowiła, że jej sprawozdawcy przygotują opinię w trybie pilnym.

Swoje rozmowy delegacja Komisji Weneckiej rozpoczęła w czwartek. Spotkała się wtedy z marszałkiem Senatu, a także wicemarszałek Sejmu i kandydatką PO na prezydenta Małgorzatą Kidawą-Błońską. Z delegacją rozmawiali też m.in. posłowie klubów opozycyjnych, w tym Koalicji Obywatelskiej oraz senatorowie PiS.

W piątek po godz. 13 delegacja Komisji Weneckiej ma spotkać się z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa.