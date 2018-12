Co się dzieje w .N? Rzecznik PO komentuje

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna będzie rozmawiał z szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer; liczymy, że nasi partnerzy z Nowoczesnej dojrzeją do decyzji o powołaniu wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej; propozycja PO jest aktualna - powiedział rzecznik PO Jan Grabiec.

Zdjęcie Jan Grabiec /Andrzej Hulimka /Reporter

Prezydia klubów PO i Nowoczesnej podjęły w środę uchwały, w których opowiedziały się za utworzeniem wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej. Następnie jednak przyjęta przez władze klubu Nowoczesnej uchwała została odrzucona przez posłów tej partii.



"Nasza propozycja jest aktualna. Uważamy, że logicznym kolejnym krokiem, po dobrym wyniku Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych, jest utworzenie wspólnego klubu i coraz bliższa współpraca obu partii" - powiedział Grabiec.

Przekazał, że przewodniczący PO Grzegorz Schetyna jest "wstępnie umówiony" na spotkanie z szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer. Według Grabca dojdzie do niego jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu.

"Zobaczymy, co te rozmowy przyniosą. Liczymy na to, że nasi partnerzy z Nowoczesnej dojrzeją do decyzji o powołaniu wspólnego klubu" - oświadczył rzecznik PO.