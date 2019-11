Sędzia, który zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia kandydatów do nowej KRS, w poniedziałek został odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego - poinformowała rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska.

List poparcia do nowej KRS zażądał sędzia, który do Sądu Okręgowego w Olsztynie został delegowany z sądu rejonowego. Sędzia rozpoczął delegację 1 września tego roku i miał orzekać w Sądzie Okręgowym do końca lutego 2020 roku.

"W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo z ministerstwa sprawiedliwości, że delegacja temu sędziemu została cofnięta. Resort powołał się na art. 70 Ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi o tym, że resort w każdej chwili może cofnąć delegację" - powiedziała Żegarska.

Sędzia, któremu cofnięto delegację, w poniedziałek służbowo przebywał w Białymstoku na zgromadzeniu sędziów sądów apelacji białostockiej.

W sobotę rzecznik prasowy olsztyńskiego sądu okręgowego Agnieszka Żegarska przekazała, że w toku jednego z cywilnych postępowań odwoławczych olsztyński sąd uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do tego, aby w pierwszej instancji orzekać w tej sprawie.

W tym celu Sąd Okręgowy nakazał szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków KRS.