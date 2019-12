4 mln 400 tys. pielgrzymów odwiedziło Jasną Górę w 2019 roku; to o 100 tys. więcej niż rok temu - podało we wtorek biuro prasowe sanktuarium. Według statystyk rośnie liczba pielgrzymów, którzy przybywają do Częstochowy pieszo.

Zdjęcie Jasna Góra, zdj. ilustracyjne /Tomasz Kudala /Reporter

Według opublikowanego we wtorek podsumowania, w 2019 roku w 190 ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział ponad 752 tys. osób. Najliczniejsze pielgrzymki to m. in.: Rodzina "Radia Maryja", motocykliści, pielgrzymka Odnowa w Duchu Świętym, anonimowi alkoholicy, rolnicy, Pielgrzymka Ludzi Pracy, Koła Żywego Różańca oraz Szkoły im. Jana Pawła II.

Na Jasną Górę przyszło też aż 300 pieszych pielgrzymek, uczestniczyło w nich 133 tys. osób. "Warto zauważyć, że do sanktuarium dotarto także: 11 tys. 250 osób w pielgrzymkach rowerowych, 413 osób w pielgrzymkach biegowych, 25 ułanów w pielgrzymkach konnych i 181 osób na rolkach" - podało Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Przez 12 minionych miesięcy jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 27 462 godziny służąc w konfesjonale, kapłani podczas całego roku odprawili prawie 51 tys. mszy św.

Poza polskimi kardynałami, arcybiskupami i biskupami Częstochowę odwiedzili też 37 hierarchów z 18 krajów. To m.in. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów; kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy; abp Jan Romeo Pawłowski, Delegat ds. Nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej i abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak wyraził radość, że Polacy tak chętnie odwiedzają częstochowskie sanktuarium, manifestując w tan sposób przywiązanie do kultu Matki Bożej. "Naszą bliskość z Matką Bożą podkreślił papież Franciszek mówiąc, że na Jasnej Górze, pod matczynym spojrzeniem Maryi, można zrozumieć duchowy sens pielgrzymowania narodu polskiego" - powiedział kustosz.