​Czaputowicz: Izrael się skompromitował

"Porażkę poniósł premier Netanjahu. Izrael się skompromitował tymi wypowiedziami. Każdy widzi, że to jest rasistowski głos. Nas to boli, bo nas to uraża. Pokazaliśmy, że nie damy sobie wejść na głowę i nie będzie żadnego szczytu, jak będziemy tak traktowani" - powiedział w Polsat News minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Zdjęcie Szef MSZ Jacek Czaputowicz /Bartosz Krupa /East News

"Wypowiedź p.o. ministra spraw zagranicznych Izraela Israela Katza była szokująca i niepotrzebna; rozbudza ona antysemickie i antypolskie emocje po obu stronach i jest zupełnie nie do przyjęcia" - podkreślił w poniedziałek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Katz, odnosząc się w niedzielę do słów przypisanych przez media izraelskie premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu stwierdził: "Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i - tak jak powiedział Icchak Szamir (b. premier Izraela - PAP), któremu Polacy zamordowali ojca, "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki"".

Czaputowicz pytany w Polsat News o te słowa oświadczył, że dla niego wypowiedź Katza "była szokująca". "Bo odnosić się do takich rasistowskich porównań o wyssaniu antysemityzmu z mlekiem matki nie przystoi" - powiedział szef MSZ.

"To była wypowiedź, która jeszcze do tego rozbudza antysemickie, antypolskie emocje po obu stronach, ona jest zupełnie nie do przyjęcia, poza tym jest sprzeczna z faktem historycznym, bo wielu Polaków pomagało Żydom, razem walczyliśmy z Niemcami w czasie II wojny światowej tu, gdzie było to możliwe; wielu Żydów przeżyło dzięki pomocy Polaków" - mówił minister.

Dodał, że wypowiedź "była niepotrzebna". Zwrócił uwagę, że w Izraelu trwa kampania wyborcza, ale - jak podkreślił - "to nie tłumaczy zachowania strony izraelskiej".