Czaputowicz: Mamy nadzieję na intensyfikację kontaktów gospodarczych z Japonią

"Mamy nadzieję na intensyfikację polsko-japońskich kontaktów gospodarczych. Widzimy ogromne pole współpracy w sektorze energetycznym" - powiedział w piątek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz i minister spraw zagranicznych Japonii Taro Kono (L) podczas konferencji prasowej w ramach Narady Ambasadorów w Kolegium Europejskim w Natolinie w Warszawie / Jakub Kamiński /PAP

"Mamy nadzieję, że nastąpi intensyfikacja kontaktów gospodarczych między naszymi państwami w zakresie handlu, jak i inwestycji bezpośrednich. Japonia jest ważnym inwestorem w polską gospodarkę, dzięki niej zyskujemy dostęp do nowoczesnych technologii" - podkreślił minister na wspólnej konferencji z szefem japońskiej dyplomacji Taro Kono w Kolegium Europejskim na warszawskim Natolinie.

Współpraca w wielu sektorach

"Jesteśmy zainteresowani współpracą w sektorze energetycznym, widzimy ogromne pole współpracy w tym sektorze" - mówił Czaputowicz.

Szef MSZ zwrócił również uwagę na rozwój polsko-japońskiej współpracy naukowej i technologicznej, która zaowocowała - według niego - "licznymi projektami o dużym znaczeniu w obszarze czystych technologii węglowych, medycyny, fizyki jądrowej czy zaawansowanych materiałów".

Jak mówił Czaputowicz, jednym z głównych punktów agendy "szczegółowych konsultacji" ministrów, były przyszłoroczne obchody stulecia ustanowienia oficjalnych stosunków dyplomatycznych Polski i Japonii. "Chcemy wykorzystać przyszły rok do podkreślenia znaczenia współpracy między Polską i Japonią" - zadeklarował szef polskiego MSZ.

Szefowie dyplomacji zaprezentowali ponadto projekt logo, które będzie wykorzystywane podczas organizowanych z tej okazji w obu krajach wydarzeń okolicznościowych. Projekt został opracowany wspólnie przez duet projektantów - Polaka Michała Łojewskiego i Japonkę Junko Koshino.

Według relacji Czaputowicza, podczas spotkania ministrowie omówili ponadto m.in. współpracę polsko-japońską "w wymiarze globalnym". "Politykę w stosunku do Półwyspu Koreańskiego, na Bliskim Wschodzie, w stosunku do Ukrainy, także w kontekście wspólnych konsultacji w związku ze sprawowaniem przez Polskę członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - doprecyzował szef MSZ.

Jak zaznaczył, Polska "oczekuje na szczyt UE-Japonia, który odbędzie się 11 lipca w Brukseli". "Podpisanie podczas szczytu dwóch umów o wolnym handlu oraz o partnerstwie strategicznym pozwoli - naszym zdaniem - pogłębić stosunki między UE a Japonią, a zarazem między Polską i Japonią; i tego byśmy sobie życzyli" - mówił Czaputowicz.

Wspólny apel do Korei Płn.

Kono oświadczył z kolei, że razem z szefem polskiej dyplomacji uzgodnili, że będą wspólnie apelować do Korei Płn. o "stosowanie się do odpowiednich dyrektyw RB ONZ, które będą prowadzić do całkowitej, nieodwracalnej oraz możliwej do weryfikacji, likwidacji wszelkiej broni masowego rażenia oraz wszelkich rakiet balistycznych, bez względu na ich zasięg".

"Biorąc pod uwagę fakt, że Polska pełni funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, zamierzamy także intensywnie współpracować na forum Narodów Zjednoczonych" - dodał japoński minister.

Kono ocenił, że stosunki gospodarcze obu krajów układają się pomyślnie. Wskazał w tym kontekście, że w Polsce działa "ponad 300 firm z kapitałem japońskim, które dają zatrudnienie ponad 40 tys. osób". Zwrócił również uwagę na 30-proc. wzrost przepływu ludności między Polską a Japonią, który związany jest - jego zdaniem - z uruchomieniem w 2016 r. bezpośredniego połączenia lotniczego między Warszawą a Tokio.

Narada Ambasadorów

Szef MSZ Japonii wziął wcześniej udział - jako gość honorowy - w dobiegającej końca pięciodniowej Naradzie Ambasadorów. Jego wystąpienie przed polskimi dyplomatami poświęcone było stosunkom polsko-japońskim i wyzwaniom globalnym. Jak mówił szef polskiej dyplomacji, Kono nawiązał w nim do swojego półrocznego pobytu w Warszawie w latach 80. "Wykład został bardzo ciepło przyjęty przez polskich ambasadorów" - dodał.

Rozpoczęta w poniedziałek Narada Ambasadorów poświęcona była zadaniom polskiej polityki zagranicznej - odnoszącym się m.in. do sfery bezpieczeństwa, sytuacji w Unii Europejskiej oraz współpracy bilateralnej z głównymi partnerami Polski - oraz sposobom ich realizacji. Wzięło w niej udział ponad 70 ambasadorów i kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, reprezentujących Polskę na całym świecie, kadra kierownicza MSZ oraz zaproszeni goście.

Dyplomaci spotkali się m.in. z najwyższymi przedstawicielami polskich władz: prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierami - Piotrem Glińskim i Jarosławem Gowinem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, a także marszałkami: Sejmu Markiem Kuchcińskim i Senatu Stanisławem Karczewskim. Gościem Narady był ponadto szef MSZ Belgii Dider Reynders.