Czaputowicz: Nie ma żadnej rywalizacji w ramach rządu

"Interpretacje, że jest spór czy rywalizacja w ramach rządu, są zupełnie pozbawione podstaw" - powiedział dziennikarzom w Mińsku minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, komentując pismo ze stanowiskiem MSZ przesłane do Trybunału Konstytucyjnego. Do sprawy odniósł się także podczas spotkania w Dąbrowie Górniczej premier Mateusz Morawiecki.

"To pismo ma na celu umożliwienie Trybunałowi podjęcie właściwej decyzji. W szczególności nie ma tam żadnej sugestii, że wniosek prokuratora generalnego jest w jakiś sposób niedopuszczalny" - powiedział w środę w Mińsku Czaputowicz.

Dodał, że chodzi o "przedstawienie stanu faktycznego, argumentów", a stanowisko MSZ ma charakter "informacyjny".

Minister odniósł się w ten sposób do przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego stanowiska resortu spraw zagranicznych wobec wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa.

"Kwestia dotyczy prawa UE, przedstawiliśmy stanowisko eksperckie i informacyjne, rzetelną analizę tego, jak kwestia pytań prejudycjalnych jest przedstawiana w orzecznictwie z jednej strony Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej - TSUE" - powiedział minister.

Do sprawy odniósł się także premier Mateusz Morawiecki.



"Nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy ministrem sprawiedliwości i ministrem spraw zagranicznych, co do interpretacji możliwości kierowania zapytań o decyzję do naszego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie poszczególnych przepisów Traktatu o UE" - mówił premier Morawiecki podczas spotkania w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie).

"Jest rzeczą bezsporną, że minister spraw zagranicznych, zgodnie zresztą ze swoim oświadczeniem, absolutnie przyznaje tutaj rację, że jest możliwość kierowania do TK tego typu zapytań, wątpliwości, co do interpretacji stosowania prawa w poszczególnych przypadkach" - dodał Morawiecki.