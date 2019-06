Jesteśmy za ochroną klimatu, ale polska energetyka jest oparta na węglu i koszty transformacji energetycznej u nas byłyby większe niż w państwach zachodniej Europy, chcemy, żeby inni to zrozumieli, wykazali solidarność i partycypowali w kosztach - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Podczas trwającego od czwartku do piątku szczytu UE, zapisy wniosków końcowych, mówiących o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r., zablokowała Polska i kilka innych państw unijnych. Według nieoficjalnych informacji, oprócz naszego kraju, były to Czechy, Estonia i Węgry.

Czaputowicz był pytany w poniedziałek w radiowej Trójce, że czy Polska stanęła na drodze o troskę o światowy klimat. "Nie, oczywiście jesteśmy za tym, żeby chronić klimat, żeby ograniczyć zanieczyszczenia, ale to była taka deklaracja polityczna. Dbamy o to, czy jest pokrycie w tych celach, wiemy, że państwa już mają problem ze zrealizowaniem określonych celów na kilkanaście lat w przód" - powiedział szef MSZ.

Jak zaznaczył, część państw UE po dużym sukcesie "zielonych partii" chciało zrobić gest ze względów politycznych w stronę tego elektoratu. "Raczej tu chodzi o ten wydźwięk propagandowy - szybka reakcja na wyniki wyborów niż o głęboką analizę" - ocenił Czaputowicz.

"Cel jest dobry: ograniczyć emisję, zapewnić równowagę klimatyczną, nie produkować zanieczyszczeń czy dwutlenku węgla więcej niż znika z atmosfery. Ale musimy też widzieć to w kontekście konkurencyjności samej UE. Jak to jest w innych państwach pozaeuropejskich - Chiny, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowe, Indie - to przecież państwa, które też wpływają na klimat" - zauważył szef MSZ.

Jak mówił, polskie postulaty to zapewnienie konkurencyjności i ponoszenie wspólnie kosztów wynikających z działań na rzecz ochrony klimatu i transformacji energetycznej.

"Przez to, że Polska energetyka oparta jest na węglu, te koszty byłyby większe niż w niektórych państwach Unii zachodniej. Chcemy, żeby inni to zrozumieli, wykazali solidarności, partycypowali w kosztach zmiany przemysłu naszego generalnie czy też zasilania energetycznego w Polsce" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Dodał, że Polska stawia pytanie, kto zapłaci za kwestie ekologiczne. "Nie możemy zgodzić się na to, że my późnej będziemy ponosić koszty dostosowanie naszej gospodarki do tych wymagań po części abstrakcyjnych jak na razie" - powiedział Czaputowicz.

Według niego Komisja Europejska powinna przedstawić jak widzi dochodzenie do tego w całej UE w poszczególnych państwach i jak widzi też udział KE w kosztach zmian.