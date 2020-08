Czarna pszczoła wróciła do Polski. Gatunek uważano w naszym kraju za wymarły

​Po długiej nieobecności największa pszczoła Europy wraca na Dolny Śląsk. Zadrzechnię fioletową zaobserwowano w okolicach Ślęży. Ciepłolubny owad związany jest głównie z basenem Morza Śródziemnego.

Owad ma charakterystyczne fioletowe skrzydła, poza tym jest cały czarny - dlatego też nazywany jest czarną pszczołą lub fioletową pszczołą.

Prawdopodobną przyczyną powrotu gatunku na teren Polski są zmiany klimatyczne, a konkretnie obserwowane przez nas wszystkich w minionym okresie suche, gorące okresy letnie.

"Gatunek ten był uznawany przez ostatnie lata za prawdopodobnie wymarły na terenie kraju" - mówi w rozmowie z RMF FM dr hab. Marcin Kadej z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Występowanie

Coraz rzadsze występowanie owada w Polsce, w 2002 roku skłoniło naukowców do wpisania czarnej pszczoły na listę gatunków wymarłych lub prawdopodobnie wymarłych na naszym terytorium.



Później jednak sporadycznie się pojawiał - w latach 2005-2016 odnaleziono go w sześciu miejscach.



Za główną przyczynę zaniku pszczoły czarnej w Polsce uważa się coraz mniej terenów o charakterystyce stepowej i niedostatej próchniejących drzew. Drzewa te są niezbędne owadowi, gdyż to w nich buduje swoje gniazda.



Zadrzechnia fioletowa rozmiarem dorównuje szerszeniowi - może mieć około trzech centymetrów długości.

Jak mówią biolodzy, jej obecność jest ważna w procesie zapylania roślin. W Polsce tego owada objęto częściową ochroną.

