Praca każdego ministra podlega ocenie premiera Mateusza Morawieckiego. Jestem w każdej chwili do jego dyspozycji. To wszystko co mam do powiedzenia w tej kwestii - w ten sposób minister finansów Teresa Czerwińska odnosi się w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" do pogłosek o jej dymisji.

Minister zapytana o to, czy taka odpowiedź oznacza, że nie składała dymisji, odpowiedziała, że "nie zamierza się odnosić do tych spekulacji".



Jeśli chodzi o cele resortu do końca kadencji, Czerwińska wskazuje na "kontynuację, a właściwie dokończenie projektów, które rozpoczęliśmy już jakiś czas temu". Wśród nich wymienia m.in. przyjęcie przez parlament nowej matrycy VAT czy dalszy rozwój systemu elektronicznego "Twój e-PIT". "Istotnym wyzwaniem będzie też przygotowanie projektu budżetu państwa na 2020 r." - zaznacza.



Kontrowersjie dot. finansowania "piątki Kaczyńskiego"

Minister była również pytana o kontrowersje dotyczące finansowania "piątki Kaczyńskiego". "Dyskusje dotyczące finansowania projektów z budżetu państwa zawsze są trudne. Żaden minister finansów nie jest szczególnie zachwycony, jeśli pojawia się wymagające wyzwanie do sfinansowania, zwłaszcza w trakcie roku budżetowego. Jeśli jednak popatrzymy na Wieloletni Plan Finansowy Państwa i aktualizację programu konwergencji, które rząd przyjął pod koniec kwietnia, to wyraźnie widać, że nowe wydatki mają w dużej mierze systemowe źródła finansowania. Na tym polega rola ministra finansów. Umożliwienie finansowania flagowych projektów" - tłumaczy szefowa resortu.



"Transfery społeczne są istotne i warto, aby Polacy mocniej partycypowali w rozwoju gospodarczym. Bardzo istotne dla dalszego wzrostu będą jednak inwestycje i rynek pracy. W mojej ocenie nadszedł czas, aby obecnie mocniej zająć się rynkiem pracy" - uważa Teresa Czerwińska.



Zapytana o to, czy 13. emerytura będzie wypłacana również w kolejnych latach, minister zaznacza, że "wstępne decyzje budżetowe będą zapadały w maju, czerwcu, gdy do resortów zostaną wysłane tzw. limity wydatkowe". "Obecna ustawa jest rozwiązaniem na ten rok, ale zgodnie z oświadczeniem premiera w miarę możliwości budżetowych świadczenie będzie wypłacane w kolejnych latach" - mówi minister.



