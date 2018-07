Częstochowa: Redaktor Paweł Gąsiorowski uniewinniony

Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił redaktora Pawła Gąsiorowskiego – podaje Centrum Monitorowania Wolności Prasy. Właścicielowi i redaktorowi portali gminablachownia.pl i gminakonopiska.pl zarzucano zniesławienie lokalnego samorządowca i urzędniczki.

Wcześniej Gąsiorowski został skazany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie na karę grzywny za publikację rzekomo zniesławiających samorządowca i urzędniczkę artykułów na portalach internetowych.

W odwołaniu do wyroku obrońca podkreślał, że artykuły opublikowane przez red. Gąsiorowskiego odnoszą się do lokalnych władz, które pełnią funkcje publiczne, łączące się z kontrolą i krytyką. Podkreślił również fakt, że we wspomnianych artykułach padały słowa typu: "ponoć", "podobno", co wskazuje, że wypowiedzi w nich zawarte nie są kategoryczne.

Dodatkowo obrona podkreślała, że oskarżony 20 minut po podaniu nierzetelnych i niesprawdzonych informacji, opublikował sprostowanie, a wyrok skazujący jest niebezpieczny z punktu widzenia wolności słowa.

Oskarżyciel, wnioskując o podtrzymanie wyroku pierwszej instancji, podkreślał istniejący konflikt pomiędzy stronami. Podkreślano także, że oskarżony - jak czytamy na stronie Centrum Monitorowania Wolności Prasy - "nagminnie publikuje artykuły dotyczące samorządowca i pracownicy w jego urzędzie".

Decyzją Sądu Okręgowego red. Paweł Gąsiorowski został uniewinniony. Wyrok jest prawomocny.