Cztery ofiary mrozów. "Reagujmy, gdy ktoś potrzebuje pomocy"

Minionej doby cztery osoby zmarły z wychłodzenia - jedna w województwie warmińsko-mazurskim, dwie w podkarpackim i jedna w województwie pomorskim.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Xinhua / eyevine/ /East News

Tej zimy, czyli od 1 listopada ubiegłego roku, z powodu wychłodzenia zmarło 59 osób.



Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by reagować, gdy ktoś potrzebuje pomocy, ubierać się ciepło i nie rozgrzewać alkoholem, bo sprzyja to wychłodzeniu organizmu. RCB ostrzega też przed nadchodzącym silnym mrozem w województwach śląskim i małopolskim. Według meteorologów, temperatura może tam spaść do minus 15 stopni.

Reklama

Bożena Wysocka przypomniała, że dzwoniąc na nr 112, można uratować komuś życie.

Ratownicy GOPR ostrzegają, że w Beskidach panują ekstremalne warunki, na Babiej Górze obowiązuje 2. stopnień zagrożenia lawinowego.

Cztery godziny trwała akcja ratowników w rejonie Przełęczy Kocierskiej. Pomoc wezwała turystka, która nieprzygotowana wybrała się na górską wędrówkę. Nie posiadała nart skiturowych ani rakiet śnieżnych. Przedzierając się przez dwumetrowe zaspy osłabła i musiała wezwać pomoc. Ratownicy sprowadzili ją na dół i przekazali pracownikom pogotowia ratunkowego.