Czuma zeznaje przed komisją ds. VAT

Były minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Andrzej Czuma zeznał w środę przed komisją śledczą ds. VAT, że do dziś nie znał pisma Krzysztofa Parchimowicza z Prokuratury Krajowej, dotyczącego kwalifikacji karnej przestępstw wyłudzeniowych. Pismo okazali mu członkowie komisji.

Zdjęcie Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska Andrzej Czuma zeznaje przed Komisją Śledczą / Tomasz Gzell /PAP

Czuma oświadczył, że nie pamięta jakichkolwiek rozmów z Parchimowiczem, który za jego urzędowania był dyrektorem biura ds. przestępczości zorganizowanej w Prokuratorze Krajowej.

Reklama

Szef komisji śledczej Marcin Horała z PiS mówił, że Parchimowicz w piśmie do prokuratorów z 27 lutego 2009 roku zwracał uwagę na orzeczenia SN i zmiany w doktrynie, z których miało wynikać, że do przestępstw wyłudzeniowych powinien być stosowany kodeks karno-skarbowy a nie karny. "Pan prokurator Parchimowicz zatroskał się, żeby wszystkie prokuratury w Polsce dołożyły starań, żeby przypadkiem nie żądać zbyt wysokich kar za przestępstwa związane z wyłudzaniem podatków" - stwierdził Horała.

"Nie pamiętam, by to pismo do mnie trafiło. Jak dobrze zrozumiałem, Parchimowicz wysłał pismo do prokuratorów, a ja prokuratorem nie byłem. O tym, że takie pismo istnieje dowiedziałem się teraz" - odpowiedział Czuma.

"Jestem dumny"

Były minister (urzędujący od stycznia do października 2009) odpowiadał na pytanie wiceszefa komisji Kazimierza Smolińskiego (PiS), jak dziś ocenia dokończenie rozpoczętego przez jego poprzednika Zbigniewa Ćwiąkalskiego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

"Dumny jestem z tego, że dokończyłem dzieła prof. Ćwiąkalskiego i doprowadziłem do tego rozdzielenia" - odpowiedział Czuma. W jego ocenie uniemożliwił w ten sposób wykorzystywanie prokuratury przez polityków i grupy partyjne.

"Ścigać przestępców powinni specjaliści" - zaznaczył. Dodał, że jeżeli prokuratorzy i sądy podejmują złe decyzje, od tego jest system instancyjności, natomiast za ściganie przestępczości nie powinni odpowiadać politycy.

Smoliński pytał także o pismo byłego dyrektora biura Prokuratury Krajowej Krzysztofa Parchimowicza, w którym miał on zalecać prokuratorom ściganie przestępstw VAT-owskich w trybie kodeksu karno-skarbowego, a nie kodeksu karnego, co miało skutkować łagodniejszymi karami.

Czuma odpowiadał, że według jego orientacji podobnych pism na tym szczeblu, wysyłanych przez dyrektorów biur, było kilkadziesiąt na miesiąc, więc on jako minister musiałby lekceważyć swoje obowiązki jako minister, gdyby miał czytać wszystkie takie pisma.

Nie zgodził się z tezą Smolińskiego, że było to pismo "o charakterze systemowym" - według członka komisji powinno zainteresować prokuratora generalnego zgodnie z jego kompetencjami - bo wskazywało na tryb ścigania określonego typu przestępstw.

"Nie przyjmuje tego pana tłumaczenia, że to rozwiązanie systemowe" - powiedział Czuma. Podkreślał, że rozwiązań systemowych nie wprowadza się za pomocą pism dyrektorów biur.

Dodał, że nie dotarły do niego również żadne echa tego pisma, np. przywołana przez Smolińskiego polemika z tymi wytycznymi krakowskiego prokuratora Marka Wełny, zajmującego się m.in. mafią paliwową.



"Ja nic nie wiedziałem o problemach"

Czuma oświadczył, że na posiedzeniach kierownictwa resortu nigdy nie został przedstawiony problem niebezpieczeństwa systemowego. "Gdyby problem okazał się szczególnie niebezpieczny i dotarłoby to do mnie, oczywiście podjąłbym wszystkie czynności, które mogłem podjąć. Tylko ja nic nie wiedziałem o tych problemach" - dodał.

Pytany przez członka komisji Marka Jakubiaka z Kukiz'15 jakie były przyczyny rozwoju przestępczości zorganizowanej w Polsce, Czuma odpadł: "ułomna natura ludzka, która prowadzi do przestępstw i tak będzie do końca świata". Dodał, że przestępczość zorganizowana, gdy był ministrem była niebezpiecznym zjawiskiem, ale wiedział, że zajmują się nim odpowiedni ludzie, wyposażeni w odpowiednie uprawnienia i przepisy karne

Andrzej Czuma pytany o swój nadzór nad postępowaniami, cytował przepisy o obowiązkach Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Zaznaczył, cytując ustawę o prokuraturze, że czynności Prokuratora Generalnego "nie mogą dotyczyć treści czynności procesowych, prowadzonych przez prokuratorów wszystkich szczebli". "Nie ma możliwości wchodzenia w postępowania, czynności poszczególnych prokuratorów" - zastrzegł Czuma.