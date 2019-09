Czy kolejka na Kasprowy Wierch już działa?

Po kilkudniowym przestoju spowodowanym burzą i uszkodzeniem zasilania, kolejka linowa na Kasprowy Wierch jest znowu czynna – informują Polskie Koleje Linowe (PKL). W miniony piątek podczas burzy w Tatrach doszło do awarii kolejki. Ze stacji na szczycie i stacji pośredniej ewakuowano 450 osób.

Zdjęcie Kolejka na Kasprowy Wierch /123RF/PICSEL

"Kolej linowa PKL Kasprowy Wierch jest czynna. Została uruchomiona po weekendowym przestoju. W poniedziałek kolej przeszła przegląd techniczny i została dopuszczona do jazdy przez Transportowy Dozór Techniczny" - czytamy w komunikacie PKL.

Władze PKL informują, że wszyscy klienci, którzy zakupili bilety z wyprzedzeniem i z powodu awarii ich nie wykorzystali, otrzymają zwrot pieniędzy.

Do awarii kolejki doszło w miniony piątek około godz. 14.30. Turyści byli zwożeni kolejką w trybie awaryjnym, jednak ten napęd również uległ awarii. Następnie udało się uruchomić górny odcinek kolejki ze szczytu do Myślenickich Turni. Dalej z pracownikami kolejki linowej akcję ewakuacji prowadziła straż pożarna i ratownicy TOPR, którzy zwozili turystów swoimi pojazdami z Myślenickich Turni do Kuźnic. Akcja zakończyła się o godz. 4.45 w sobotę nad ranem.