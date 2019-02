55 proc. respondentów opowiada się za wprowadzeniem świadczenia 500 plus także na pierwsze dziecko - wynika z sondażu SW Research dla portalu rp.pl.

Zdjęcie "500 plus" /Andrzej Hulimka /Reporter

Według sondażu dla rp.pl, przeciwko przyznaniu 500 plus także na pierwsze dziecko jest 32 proc. uczestników badania. 13 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 26-27 lutego 2019 roku na próbie 800 osób.



Wprowadzenie od 1 lipca "500 plus" także dla pierwszego dziecka zapowiedział podczas sobotniej konwencji PiS lider partii Jarosław Kaczyński, przedstawiając pięć nowych propozycji. Obok zmian dotyczących "500 plus" zapowiedział także zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, "trzynastkę" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

"500 plus" od pierwszego dziecka będzie przysługiwało na wniosek osoby uprawnionej - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dodała, że wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca.



Obecnie w ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł, gdy wychowują w rodzinie dziecko niepełnosprawne.