Warszawa nigdy nie zachęcała nikogo do stosowania substancji psychoaktywnych - napisał na Twitterze Kamil Dąbrowa, rzecznik warszawskiego ratusza, odnosząc się do publikacji TVP Info. Portal podał, że organizacje pozarządowe, które firmują logo stolicy, mają informować m.in. jak zażywać narkotyki.

Zdjęcie Kamil Dąbrowa /Bartosz Krupa /East News

Rzecznik prasowy urzędu miasta napisał na Twitterze w sobotę, że to kolejny fake news TVP Info i posła Sebastiana Kalety.



"Warszawa nigdy nie nakłaniała i nie zachęcała nikogo do stosowania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Jako miasto angażujemy się w projekty edukacyjne i społeczne zmierzające do przeciwdziałania uzależnieniom, a nie na odwrót" - dodał Dąbrowa.



Odniósł się w ten sposób do informacji portalu TVP Info. Podał on, że - jak wynika z raportu posła Sebastiana Kalety, do którego dotarł portal - warszawski ratusz wydał co najmniej kilka milionów złotych na organizacje, które wprost wspierają ideologię LGBT+ i co roku otrzymują z publicznych pieniędzy w postaci konkursów znaczne środki finansowe.

Jak napisał TVP Info w raporcie zostały uwzględnione organizacje, które w latach 2017-19 otrzymały dotacje z Urzędu Miasta Warszawy - było to ponad 7 mln zł.



Organizacje te, zdaniem autorów raportu, bezpośrednio i pośrednio - firmując się często logo Warszawy - informują, jak zażywać narkotyki, promują dewiacje seksualne, a nawet walczą o legalizację prostytucji.